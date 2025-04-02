В Подмосковье оптимизировали работу 69 светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы 69 светофоров, расположенных в 13 округах Московской области, оптимизировали за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За три месяца года специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения скорректировали режимы работы 60 светофоров, разработали и установили программы на семи новых светофорах и перенастроили работу двух светофоров. Благодаря этому пропускная способность участков региональных дорог вросла на 10-15%», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В частности, оптимизация работы светофоров позволила в два раза уменьшить заторы на пересечении дорог «Калиново — Дракино» и «Серпухов — Протвино» в округе Серпухов и увеличить пропускную способность участка Каширского шоссе в Ленинском округе. Оптимизация проводилась также в Химках, Раменском, Щёлкове, Домодедове, Дмитровском округе, Мытищах, Истре, Люберцах, Одинцовском округе, Лобне и Красногорске.
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