Загруженность дорог Подмосковья утром 3 июля составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из возможных десяти оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро среды, 3 июля, движение в сторону Москвы затруднено на участках двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-5 «Урал» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Ярославское, Ленинградское, Щёлковское, Новорижское, Носовихинское и Можайское», — отмечается в сообщении.В министерстве также отметили, что из-за установившейся в регионе жаркой погоды водители должны быть особенно внимательны к своему самочувствию и не садиться за руль при недомогании. Рекомендуется также избегать поездок в часы максимальной солнечной активности, парковать автомобиль следует в тени и непременно накрывать его чехлом, либо использовать световозвращающий экран.
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Лев Каштанов