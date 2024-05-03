Загруженность дорог Подмосковья утром 3 мая составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 3 мая, оценивается в три балла, общее число машин составило более 777 тысяч, что на три процента ниже, чем было в среднем за прошлый месяц. При этом на двух федеральных трассах и восьми региональных шоссе отмечаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён в сторону столицы на федеральных трассах М-7 «Волга» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, не совершать резких манёвров и не нарушать установленный скоростной режим.
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