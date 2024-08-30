Загруженность дорог Подмосковья утром 30 августа составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 августа, сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к Москве на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и трассе А-105, соединяющей столицу и аэропорт Домодедово, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Минское, Щёлковское, Рязанское, Каширское, Ленинградское, Носовихинское и Дмитровское», — говорится в сообщении.В министерстве призвали подмосковных водителей не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.
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