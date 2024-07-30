Загруженность дорог Подмосковья утром 30 июля составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 30 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Ленинградское, Минское, Каширское, шоссе Энтузиастов и Пятницкое», — говорится в сообщении.Всего сегодня утром на дорогах Подмосковья зафиксирована 941 тысяча машин, это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов