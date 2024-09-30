Загруженность дорог Подмосковья утром 30 сентября составила 5 баллов

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.