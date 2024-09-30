Загруженность дорог Подмосковья утром 30 сентября составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-104, а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Дмитровское, Рублёво-Успенское, Щёлковское, Минское, Носовихинское, Калужское, Косинское, Варшавское, Каширское и Рязанское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано свыше 1,1 млн машин, сто на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов