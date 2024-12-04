Загруженность дорог Подмосковья утром 4 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 4 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 916 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов