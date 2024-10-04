Загруженность дорог Подмосковья утром 4 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 4 октября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Основные сложности с проездом в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Носовихинское, Пятницкое, Каширское, Рублёво-Успенское и Варшавское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше миллиона машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов