Загруженность дорог Подмосковья утром 5 июля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 июля, оценивается на четыре балла из десяти, основные сложности с проездом отмечаются при движении в сторону Москвы на участках четырёх шоссе и одной федеральной трассы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Новоегорьевское, Варшавское, Алтуфьевское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области этим утром зафиксировано свыше 852 тысяч автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В министерстве отметили, что 5 июля в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды: гроза с ливнем и сильным ветром, в связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также не парковать машине под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.
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Лев Каштанов