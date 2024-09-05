Загруженность дорог Подмосковья утром 5 сентября составила шесть баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 5 сентября, оценивается на шесть баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону столицы на пяти федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом при движении в сторону Москвы отмечаются на трассах М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ярославское, Щёлковское, Ленинградское, Калужское, Каширское, Боровское, Варшавское, Пятницкое, Носовихинское, Киевское, Минское, Рязанское, Косинское и Дмитровское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано около миллиона машин, что совпадает со средними показателями прошлого месяца.
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Лев Каштанов