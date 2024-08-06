Загруженность дорог Подмосковья утром 6 августа составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 6 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, сложности с проездом отмечаются по направлению к Москве на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Ленинградское, Носовихинское, Кашинское, Минское и Пятницкое», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано 988 тысяч машин — это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов