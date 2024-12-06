Загруженность дорог Подмосковья утром 6 декабря составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 декабря, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Ярославское, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское и Щёлковское», — говорится в сообщении.Отмечается, что всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 858 автомобилей, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов