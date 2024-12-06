Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Загруженность дорог Подмосковья утром 6 декабря составила четыре балла

Загруженность дорог Подмосковья утром 6 декабря составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 декабря, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Ярославское, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 858 автомобилей, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года перекрыли более 200 опасных переходов через ж/д пути

В семи округах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки

В шести округах Московской области на дорогах отремонтировали ограждения
#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
В подмосковных дворах с начала ноября эвакуировали около 100 транспортных средств
06 декабря 2024, 09:36

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала ноября в Московской области за неправильную парковку было эвакуировано около 100 автомобилей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В случае эвакуации автомобиля необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Позвонить по номеру 112, где оператор предоставит информацию о месте расположения специализированной стоянки.
  2. Перед тем как направиться на стоянку, необходимо очно посетить территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для получения протокола об административном правонарушении. В документе инспектор сделает отметку о возможности получения автомобиля.
  3. С полученной копией протокола нужно направиться на спецстоянку для получения транспортного средства.
Следует отметить, что за парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» нарушителю полагается штраф в размере 1 500 рублей.

Читайте также:

В Котельниках провели рейд по выявлению нелегальных такси

В Котельниках во время проверки торговых объектов выявили нарушения

В Серебряных Прудах стартовал рейд по проверке техосмотра автомобилей
#проверки
#штраф
#инспектор
#владислав мурашов
#рейд
#машины
#парковка
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам ужесточат правила выдачи больничных листов
Минздрав хочет сократить больничные часто болеющим россиянам с осени 2025 года
06 декабря 2024, 09:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Минздрав России планирует с 1 сентября следующего года ввести новый порядок выдачи больничных листов, который затронет россиян, болеющих более четырех раз за полгода. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Нововведения гласят, что часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности будут выдавать максимум на три календарных дня. Для его продления теперь будет необходимо положительное решение врачебной комиссии.

Уточняется, что исключением станут больничные, которые оформлены для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний. В ведомстве пояснили, что новые правила позволят выявлять причины частых обращений за медицинской помощью и улучшить ее качество.

Согласно действующим нормам, медики могут самостоятельно выдавать больничные листы сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска

Жители Подмосковья смогут закрывать больничный лист онлайн

В Минздраве планируют изменить больничные
#качество
#правила
#больничный лист
#медики
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Председатель Госдумы Володин начал работать удаленно из-за коронавируса
Председатель Володин перенес визит в Индию из-за положительного теста на COVID-19
06 декабря 2024, 00:22

Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перенес официальный визит в Индию, запланированный на 2–4 декабря, из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщили РБК в пресс-службе нижней палаты парламента.
Новые даты визита уже согласованы на начало 2025 года.

Также стало известно, что Володин не сможет принять участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое пройдет в пятницу в Минске. В настоящее время он работает в удаленном режиме.

Ранее в четверг Володин провел совещание, посвященное подготовке к заседанию Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и XVII пленарному заседанию ПА ОДКБ, которые состоятся 9 декабря в Москве.

«Радио 1» также передавало о том, что из жизни ушел ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов.

Ранее сообщалось, что в Америке раскрыли происхождение коронавируса.

Читайте также:

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

«Вселяется демон»: Религиовед рассказал, мог ли Чуйков изгнать из себя дух покойного брата

Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ
#вячеслав володин
#совещание
#коронавирус
#новости
#заседание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался академик РАН Евгений Велихов
Ушел из жизни ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов
06 декабря 2024, 00:15

Евгений Велихов (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

В возрасте 89 лет умер академик Евгений Павлович Велихов, один из ведущих ученых в области термоядерного синтеза. Информацию об этом РИА Новости сообщили представители научных кругов России, а также подтвердили в Российской академии наук.


Начало научного пути

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году он окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика».

Свою научную карьеру ученый начал в Институте атомной энергии имени Курчатова, где с 1961 года занимал различные руководящие должности, включая посты директора и президента.

Основные достижения

Велихов стал ведущим исследователем в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы и лазерных технологий. С 1973 года он руководил научными работами в СССР по термоядерному синтезу, а в 1977 году стал инициатором международного проекта ITER, направленного на разработку термоядерной энергии.

Евгений Велихов (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Ученый принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его заслуги отмечены множеством наград, включая звания Героя Труда и Героя Социалистического Труда, ордена Ленина и Мужества.

Он также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Международное признание

Помимо многочисленных государственных наград, Велихов был удостоен премий «Глобальная энергия» (2006) и Сцилларда Американского физического общества. Его работа в международном проекте ITER позволила укрепить сотрудничество ученых из разных стран в области термоядерных исследований.

Евгений Павлович Велихов оставил значительный след в науке и энергетике.

Его вклад в развитие физики плазмы и термоядерного синтеза стал основой для многих современных технологий.

Читайте также:

Известный диетолог Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни

Ветераны Подмосковья получили 40 тыс. рублей к годовщине Битвы под Москвой

Стало известно, какие пенсии будут получать российские пенсионеры в 2025 году
#учёный
#энергия
#мгу
#физика
#ссср
#аэс
#развитие
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские волонтёры почтили память героев Великой Отечественной войны
05 декабря 2024, 22:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Волонтёры отряда «Росток» школы №4 городского округа Кашира провели уборку памятника участникам Великой Отечественной войны в Ожерельевском Плодолесопитомнике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В День неизвестного солдата, волонтёры возложили цветы, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину. Памятную дату ежегодно отмечают в России 3 декабря. Это день памяти тех, кто отдал жизнь в сражениях за свободу и независимость страны», – отметили в администрации.
Именно 3 декабря, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на въезде в Зеленоград и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

Читайте также:

Каширские долголеты осмотрели достопримечательности подмосковного Чехова

Власти округа Кашира проведут выездную администрацию в посёлке Зендиково

В Кашире проходит муниципальный этап региональной недели математики
#кашира
#история
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
#памятник
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний»
05 декабря 2024, 21:55

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин открыл на форуме #МЫВМЕСТЕ Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Её организовало Движение Первых при поддержке «Росмолодёжь. Добро», сообщили в пресс-службе движения.
С новогодней ёлки, установленной в «Манеже», глава государства снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
«Первой участницей акции стала 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает побывать в роли пилота на авиатренажёре. 12-летняя Таисия Леонова из Московской области получит в подарок от президента возможность побывать на репетиции ансамбля народного танца им. И. Моисеева. А 15-летняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики благодаря главе государства сможет посетить Санкт-Петербург», – рассказали в пресс-службе Движения Первых.
Участие Путина во Всероссийской акции «Ёлка желаний» уже стало традицией. Ежегодно он снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. А с 6 декабря каждый может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года, объединяя тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тыс. новогодних желаний детей из 89 регионов России.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

Читайте также:

Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Путин вручил награду «Волонтер года»

Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске
#форум
#мывместе
#владимир путин
#президент
#россия
#новый год
#праздник
#дети
#ёлка желаний
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору курицы к новогоднему столу
05 декабря 2024, 21:36

Фото: iStock / wyoosumran

За прошедший месяц специалисты ветлабораторий выполнили 14,7 тыс. исследований 9 тыс. проб мяса птицы и кролика на рынках Подмосковья. Проведены физико-химические и дозиметрические исследования, а также проба варки, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В предновогодний период повышается спрос на курицу целой тушкой. В министерстве дали советы, как выбрать качественный продукт.
«Кожа должна быть чистой, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком. Если птица продаётся без упаковки, понюхайте её. Неприятный запах – повод отказаться от покупки. Особое внимание стоит уделить полуфабрикатам под маринадами. Недобросовестные продавцы могут маскировать недоброкачественный товар, используя специи», – сказали в ведомстве.
Стоит также обратить внимание на срок годности продукта.
«Запросите у продавца документы, особенно если товар продаётся на развес. Не покупайте мясную продукцию в местах несанкционированной торговли. В этом случае есть риск, что праздники обернутся отравлением или даже более тяжёлыми последствиями», – отметили в пресс-службе.
В региональном Минсельхозпроде добавили, что мясо птицы и кролика относится к диетическому белому мясу, которое отличает высокое содержание белка, витаминов и минералов. На подмосковных рынках и ярмарках представлен широкий выбор этого вида продукции. Она проходит строгий контроль в лабораториях.

Читайте также:

В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, какие мандарины нельзя покупать

Фермерам из Московской области рассказали о порядке регистрации племенных животных

17 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье за 9 месяцев
#минсельхозпрод мо
#новый год
#мясо
#птица
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#продукты
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветераны Подмосковья получили 40 тыс. рублей к годовщине Битвы под Москвой
05 декабря 2024, 20:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные ветераны получили единовременную выплату в 40 тыс. рублей в честь годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Памятное событие отмечается 5 декабря. В Подмосковье – 25 фронтовиков, участвовавших в этих боевых действиях.
«Всего в нашем регионе – почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю её историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать всё, чтобы они чувствовали поддержку и заботу государства. В следующем году страна отпразднует 80-летие Победы», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что выплата поступила на счёт ветеранов автоматически, подавать заявления не требовалось.

Читайте также:

Социальные услуги в Подмосковье ежегодно получают около полумиллиона инвалидов

​В Московской области уровень безработицы достиг рекордного минимума

В Московской области ввели новую выплату «гостевым» приёмным семьям
#минсоцразвития мо
#болатаева людмила
#министр
#подмосковье
#московская область
#ветераны
#великая отечественная война
#битва за москву
#выплаты
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковное Движение Первых вступили уже свыше 344 тыс. участников
05 декабря 2024, 19:24

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 600 участников региональной конференции Движения Первых Московской области собрались в ДК «Балашиха». Они обсудили результаты работы и планы на будущий год.
«РДДМ Московской области насчитывает более 344 тыс. участников, в регионе функционирует 1,1 тыс. первичных отделений, в том числе на базе всех молодёжных центров. Ребятам доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться – от волонтёрства, экологии и медиа, до науки и творчества. Организация даёт множество возможностей для самореализации, знакомств, прокачки новых навыков. Всё это обязательно пригодится в будущем», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Главным событием встречи стали выборы председателя Совета Первых Подмосковья и представителя области в федеральном совете.

Совет в Движении Первых – это высший орган детского самоуправления. Выбор проводился путём открытого голосования делегатов от подмосковных городских округов. Из 47 претендентов членами совета стали 20. Председателем стала Диана Полежаева из Волоколамска. А Мария Юрова из Сергиево-Посадского городского округа в 2025 году будет представлять Московскую область в федеральном Совете Первых среди делегатов из 89 регионов.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Мы вместе с Министерством информации и молодёжной политики Московской области в следующем году обязательно запланируем для вас смены Первых не только в пришкольных лагерях. У вас ещё будут слёты, форумы Первых и Орлят России. В добрый путь» Созидайте и будьте счастливыми», – обратилась к участникам замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.

Председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова представила подробный доклад о главных показателях Первых в регионе за уходящий год. Также вместе с участниками она обсудила основные задачи на 2025-й.
«Наша команда проделала колоссальную работу. В Подмосковье действует 1,1 тыс. первичных отделений. В 54 муниципалитетах работают отделения движения, мы чувствуем поддержку региона, а цифра представителей Подмосковья приближается к полумиллиону. Но для нас главное не количество, а содержание и качество, над которыми мы будем работать вместе», – поделилась Бочарова.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Для гостей подготовили концертную программу и провели акцию «Благодарю». Каждый своими руками сделал бумажного журавля – символ благодарности учителям и наставникам.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в стране сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. Участниками движения являются более 8,5 млн человек, активистов из Московской области – свыше 400 тысяч. В 89 регионах России работают порядка 48 тыс. первичных отделений.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Читайте также:

В Подмосковье за год нашли останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны

В подмосковном форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли участие 1,5 тыс. человек

«Вместе победим»: министр Швелидзе обратилась к участникам форума «МЫ — РОССИЯ»
#екатерина швелидзе
#министерство
#молодёжь
#движение
#подмосковье
#московская область
#министерство информации и молодёжной политики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате