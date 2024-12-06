Загруженность дорог Подмосковья утром 6 декабря составила четыре балла

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 декабря, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.