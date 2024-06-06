Загруженность дорог Подмосковья утром 6 июня составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 6 июня, составляет четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах десяти шоссе есть сложности с проездом в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Движение в сторону столицы затруднено на некоторых участках трасс М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Каширское, Новорязанское, Киевское, Новорижское, Можайское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах области сегодня утром зафиксировано свыше 933 машин: это на 3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В министерстве призвали подмосковных водителей быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.
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Лев Каштанов