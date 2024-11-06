Загруженность дорог Подмосковья утром 6 ноября составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 6 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Ярославское, Пятницкое, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Рублёво-Успенское, Каширское, Можайское, Варшавское, Минское, Боровское и Киевское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали один миллион автомобилей, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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