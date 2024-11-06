Загруженность дорог Подмосковья утром 6 ноября составила четыре балла

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 6 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.