Загруженность дорог Подмосковья утром 7 августа составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 7 августа, составила четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом фиксируются при движении по направлению к столице на ряде участков трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения отмечаются при проезде в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Каширское и Калужское», — говорится в сообщении.В министерстве также сообщили, что всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано 985 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов