Загруженность дорог Подмосковья утром 7 мая составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Транспортная загруженность в Московской области по состоянию на утро вторника, 7 мая, оценивается в 3 балла, при этом на двух федеральных трассах и восьми региональных шоссе отмечаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён в сторону столицы на трассах М-7 «Волга» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что всего на дорогах Подмосковья этим утром зафиксировано свыше 799 тысяч машин, что на три процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят сохранять внимание за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию, а также избегать резких манёвров.
Читайте также:
Подмосковный Минтранс предупредил водителей о дожде с мокрым снегом и заморозках
В Серебряных Прудах 9 мая перекроют ряд улиц из-за праздничных мероприятий
В Подмосковье починили девять неисправных светофоров
Лев Каштанов