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Загруженность дорог Подмосковья утром 7 мая составила три балла

07 мая 2024, 09:20

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Транспортная загруженность в Московской области по состоянию на утро вторника, 7 мая, оценивается в 3 балла, при этом на двух федеральных трассах и восьми региональных шоссе отмечаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён в сторону столицы на трассах М-7 «Волга» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что всего на дорогах Подмосковья этим утром зафиксировано свыше 799 тысяч машин, что на три процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.



Водителей просят сохранять внимание за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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В Подмосковье рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах на 7-9 мая
07 мая 2024, 09:30

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Жителям региона рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах Московской области на 7-9 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня, 7 мая, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

«8 мая на территории региона сохраняется I класс пожарной опасности. 9 мая также на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет 3-5С, ночью возможны заморозки до минус 1-3С», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что по прогнозам на ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду, возможные дожди и мокрый снег.

Кроме этого, в случаях обнаружения возгорания сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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Владелец «Макфы» намерен выкупить компанию у государства, отдав миллиард на СВО
07 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/Michał Chodyra

Владелец компании «Макфа» готов выкупить предприятие у государства, пожертвовав 1 миллиард на СВО, об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, его цитирует URA.RU.
«Владелец предлагает выкупить предприятия по стоимости. Плюс 1 млрд в год на нужды СВО. Надеемся миром урегулировать без потрясений и существенного падения производства», — объяснил Трунов.

По его словам, мировое предложение было внимательно воспринято как судом, так и Генпрокуратурой. Адвокат напомнил, что при полной передаче предприятия государству на него будут наложены санкции, в то время как большая часть оборудования, которое использует «Макфа», производится в Италии и Швейцарии. Трунов также подчеркнул невозможность отказа от западного компьютерного обеспечения на предприятии.

Юрист отметил, что владелец готов передать часть акций предприятия государству.

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#сво
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«Поставила смертельный диагноз»: писательница отомстила фанату за непрошенное фото пениса
Писательница публично отомстила подписчику за непрошеное фото пениса
07 мая 2024, 08:28

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Британская писательница Бекки Холмс отомстила подписчику, который прислал ей в личные сообщения фотографию полового органа. Об этом женщина написала в социальных сетях.
Холмс рассказала, что некий Грег отправил ей поздравление с днем рождения. Незнакомец отправил фотографию, на которой он изображен без штанов, а его пенис торчал из дырки в листе с пожеланиями.

Писательница не растерялась и поблагодарила мужчину, одновременно сообщив ему о странном красном пятне на животе. Холмс соврала, что имеет диплом врача по дерматологии, и посоветовала незнакомцу обратиться за медицинской помощью. Грег долго сопротивлялся, говорил, что это след от одежды, однако женщине все же удалось убедить его в серьезности «заболевания».

Примечательно, что скриншоты переписки быстро распространились в интернете. Писательница отметила, что ей удалось перехитрить незнакомца, а также добавила, пятиминутный сюжет об этой ситуации показали по телевидению.

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В Госдуме предложили провести «шашлычную амнистию»
Даванков предложил отменить штрафы за жарку шашлыка на закрытых мангалах
07 мая 2024, 08:12

Фото: iStock/Oksana Starostina

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат также порекомендовал закрыть ранее открытые дела с возмещением уже оплаченных штрафов. По словам Даванкова, более половины россиян в мае планируют жарить шашлык, порядка 30% граждан уедут на дачу или приусадебный участок.

Вице-спикер Госдумы отметил, что люди все чаще используют переносные мангалы, которые являются достаточно безопасными. По мнению депутата, их использование не позволяет огню попасть на легковоспламеняющиеся предметы.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.

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Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор за организацию убийства
07 мая 2024, 06:39

Фото: istock / AmnajKhetsamtip

Защита Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке. Об этом свидетельствуют данные на сайте Приморского краевого суда.
«Регистрация жалобы в суде», — указано на сайте суда.
Отмечается, что жалобу подал адвокат.

Напомним, в апреле Кана признали виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Бизнесмен обвинялся по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ 105 УК РФ. Кана приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Помимо этого, суд взыскал с «крабового короля» компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, суммарно — 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#адвокат
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Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили в последний момент
ULA: первый пилотируемый запуск корабля Starlinker к МКС отложен
07 мая 2024, 05:35

Фото: istock / Armastas

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложили. Решение приняла компания United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V, НАСА ведет прямую трансляцию.
Решение об отмене запуска также было озвучено во время прямой трансляции подготовки к полету. Ведущая трансляции НАСА сообщила, что причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Старт Atlas V был запланирован на 22.34 по времени Восточного побережья Штатов (5.34 по московскому времени). На борту корабля на орбиту должны были первый раз отправиться двое астронавтов НАСА — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Космонавты должны были находится на МКС неделю.

После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Ожидалось, что основной задачей полета станет проверка способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

Ранее посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
Аналитик Шабалин: мошенники крадут деньги жертв через аккаунты на «Госуслугах»
07 мая 2024, 02:52

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Аккаунты граждан на Госуслугах дают злоумышленниками практически неограниченную власть над личной информацией и деньгами жертвы. Как сохранить их, рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин в беседе с «Прайм».
Как утверждает эксперт, данные профиля содержат крайне чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис является своего рода «мостиком» для взаимодействия с различными государственными и негосударственными структурами.

Попав в аккаунт, аферисты могут снять все средства со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать данные, которые можно использовать в дальнейших махинациях, в том числе, с участием посторонних.

Аккаунт на Госуслугах можно и нужно обезопасить. Самым надежным способом является двухфакторная аутентификация.

«Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках», — отметил Шабалин.
Аналитик также призвал не переходить по посторонним ссылкам, а скачать Госуслуги самостоятельно из надежного источника.

Он также указал на важность использования отдельных паролей для каждого сервиса и своевременную их замену. И, конечно, стоит с осторожностью относиться к письмам и сообщениям, которые приходят от лица сервиса Госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Часто за ними кроются злоумышленники, подытожил Шабалин.

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Посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос
Посольство РФ высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе
07 мая 2024, 01:31

Фото: istock / Михаил Руденко

Посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в котором сказан, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Шепард в ходе своего 15-минутного полета самостоятельно управлял кораблем, отклоняя нос капсулы в разные стороны и вращая корабль вдоль оси.

Полет Гагарина был автоматическим — все работало исправно и переходить на ручное управление не было необходимости. Но такая возможность во время миссии СССР 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие детали в публикации не описывает.

Ранее в США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#юар
#посольство
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Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями
Психолог Хорс не рекомендовал соцсети завистливым людям
06 мая 2024, 23:42

Фото: iStock/Urupong

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.
«Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой «волне» сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются черной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе. Так что дело вовсе не в том, какой контент просматривают люди в своих соцсетях, а в том, как они на него реагируют», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Кроме этого, он рекомендовал таким людям работать над своими внутренними установками.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.

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