Загруженность дорог Подмосковья утром 8 мая составила три балла

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В три балла оценивается общая интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 8 мая, при этом на некоторых участках трёх федеральных трасс и девяти региональных шоссе проезд затруднён в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения при проезде в сторону столицы отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Варшавское, Новорижское, Носовихинское, Каширское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.Всего сегодня утром на дорогах в Подмосковье зафиксировано свыше 907 тысяч машин: это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов