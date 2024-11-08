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Загруженность дорог Подмосковья утром 8 ноября составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 8 ноября, заторы отмечаются при движении в сторону столицы на четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Затруднения зафиксированы при проезде по направлению к Москве на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Можайское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более одного миллиона машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
В Люберцах открыли новый детсад на 300 мест
08 ноября 2024, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, завершилось в ЖК «Люберецкий», состоялось торжественное открытие учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В здании обустроено 12 помещений для групп, в каждом из которых есть своя спальня, игровая, буфет, раздевалка и санузел. В детсаду также оборудована универсальная кружковая комната, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории для каждой группы установлена своя игровая площадка, проведено озеленение и комплексное благоустройство.

Детский сад построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
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#люберцы
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Собянин анонсировал создание комфортных городских кварталов
Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы
08 ноября 2024, 07:31

Фото: iStock/goncharovaia

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по комплексному развитию шести участков в столице, которые будут преобразованы в комфортные городские кварталы с современными спортивными площадками и парковками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, проекты охватят районы Даниловский и Нагатино-Садовники Юго-Восточного административного округа, Филёвский Парк Западного округа, а также Левобережный и Ховрино Северного округа.

В результате реализации данных проектов будет создано около 18 000 новых рабочих мест. В обновленных территориях запланировано строительство общественно-деловых и социальных объектов, образовательных и спортивных учреждений, медицинских организаций, а также жилых домов, в том числе в рамках программы реновации и для других городских нужд.

Кроме того, в рамках комплексного развития территорий будут проведены работы по благоустройству и созданию развитой дорожно-транспортной сети. На данный момент в Москве находится в стадии реализации 101 проект комплексного развития территорий общей площадью около 1,2 тысячи гектаров.

Ранее Собянин заявил, что в Москве построили и передали профильным учреждениям около 140 объектов образования за последние пять лет.

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Стало известно об испытании новейших вооружений
Путин: Россия постепенно завершает испытания новейших вооружений
08 ноября 2024, 07:08

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ постепенно завершает испытания своих новейших вооружений. Об этом пишет РИА Новости.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия уже подходит к этапу вооружения новейшими разработками, о которых он говорил пять лет назад. По его словам, испытания этих технологий завершаются постепенно.

Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября, которое стало завершающим событием форума, проходившего в Сочи с 4 ноября.

По информации с сайта Кремля, основная тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и получил своё название от озера Валдай, где состоялась первая конференция.

Ранее президент РФ подтвердил позицию Москвы по множеству международных вопросов и выразил готовность к диалогу с Вашингтоном.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#конференция
#рф
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Открытие Олимпиады-2024: Путин об оскорблении чувств верующих
Путин назвал открытие ОИ-2024 в Париже оскорблением для миллионов христиан
08 ноября 2024, 04:55

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Президент России Владимир Путин назвал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оскорбительной для христиан.
7 ноября, на пленарном заседании клуба «Валдай», он выразил удивление, почему Международный олимпийский комитет (МОК) допустил такие элементы.

«Это было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — заявил Путин.
По словам президента, подобные сцены могут задеть религиозные чувства людей. Он также добавил, что МОК действует «под давлением извне» и «превращается в цирковых артистов».

Церемония открытия, прошедшая 26 июля, вызвала резонанс из-за пародии на «Тайную вечерю», что вызвало недовольство как у христиан, так и у представителей ислама. В ответ на угрозы в адрес организаторов продюсеры шоу обратились в прокуратуру.

Сами Игры прошли с 26 июля по 11 августа, в них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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Завершен выход IKEA из России: продан последний склад
РБК: IKEA продала последний актив в России
08 ноября 2024, 04:26

Фото: iStock/blinow61

Ingka Group, управляющая IKEA, завершила продажу последнего актива в России, передав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, сообщает РБК.
Этот объект недвижимости, открытый еще в 2003 году и расширенный до 180 тыс. кв. м, ранее не вошел в сделку с Газпромбанком, который приобрел торговые центры «Мега».

После приостановки работы IKEA в России в марте 2022 года склад не использовался. Сделка прошла одобрение правительственной комиссии, возглавляемой министром финансов Антоном Силуановым, по старым условиям — до повышения требований на дисконт и взнос в бюджет.

По оценке специалистов, стоимость комплекса составляет 16-18 млрд руб. Склад адаптирован под нужды IKEA, что создает определенные сложности для нового использования, но при текущем высоком спросе на складские площади комплекс, вероятно, найдет арендаторов.

Аналитики отмечают, что несмотря на стабильный спрос, рынок складской недвижимости в Московском регионе охлаждается: объем сделок снизился на 27% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом.

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#склад
#рынок
#комплекс
#есипово
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Назвавший себя женщиной сын Маска задумался об эмиграции из-за результатов выборов
Сын Илона Маска, который сменил пол, решил уехать из США после победы Трампа
08 ноября 2024, 01:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сын американского предпринимателя Илона Маска, ранее известный как Ксавье, а теперь идентифицирующий себя как Вивиан Дженна Уилсон, выразил желание покинуть Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Ксавье, родившийся в 2004 году, заявил в соцсетях, что не видит своего будущего в США.

«Я давно об этом думала, но вчерашние события окончательно подтвердили моё решение», — написал он.
По его словам, даже если при правлении Трампа не будут приняты законы, ущемляющие права таких, как он, люди, поддерживающие эти меры, останутся в стране. Поэтому он не хочет оставаться рядом с ними.

Ранее Илон Маск обвинял врачей в том, что они обманом убедили его согласиться на прием его «дочерью» блокаторов полового созревания.

Маск заявил, что ему не объяснили, что эти препараты фактически являются средствами для стерилизации. Он также сказал, что «вирус woke-мышления» оказал влияние на Ксавье и стал причиной отчуждения между отцом и сыном.

Также Маск ранее перевел штаб-квартиры SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, ограничивающего права родителей на информацию о сексуальной ориентации их детей.

Закон, подписанный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, запрещает образовательным учреждениям информировать родителей без согласия ребенка на это.

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Аэропорты Финляндии перешли на старую радионавигацию из-за проблем с GPS
Помехи GPS заставили аэропорты Финляндии вернуться к старым технологиям 1960-х годов
08 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/Chalabala

Два восточных аэропорта Финляндии, Йоэнсуу и Савонлинна, близко расположенные к российской границе, вынуждены были перейти на устаревшую радионавигационную систему 1960-х годов — DME, всенаправленный дальномерный радиомаяк.
Финское издание Yle сообщает, что оборудование было снова введено в эксплуатацию в сентябре 2024 года, а в будущем его планируют использовать и в аэропорту Лаппеенранта.

Проблемы начались, когда самолет Finnair из Хельсинки не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев GPS.

Ситуация привела к обвинениям со стороны министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, которые заявили, что Россия намеренно подавляет работу GPS и мешает авиационному сообщению в Балтийском регионе. По их словам, случаи помех участились после начала российской операции на Украине.

Кроме того, авиакомпания Transavia ранее приостановила полеты в Финляндию, ссылаясь на аналогичные проблемы с навигацией, вызванные возможными помехами со стороны России.

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#оборудование
#полеты
#авиакомпания
#операции
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В домах Подмосковья в октябре устранили 2,2 тыс. нарушений в содержании подвалов
07 ноября 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья за месяц провели более 2,2 тыс. работ по устранению нарушений в содержании подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Подвальное помещение – многофункциональный элемент дома, закрытый от посторонних. Именно в подвале начинаются все жизнеобеспечивающие процессы МКД – отопление, электро- и водоснабжение. Там регулярно проводят замеры температурно-влажностного режима; обеспечивают чистоту и доступность прохода; защищают их от проникновения грызунов и насекомых», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, сотрудники управляющих компаний ежедневно контролируют состояние подвалов. При необходимости специалисты устраняют течи, осушают подвальные помещения, обрабатывают их от насекомых и грызунов.

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#дома
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#ук
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Синоптик Вильфанд раскрыл опасность череды мороза и потепления
Синоптик Вильфанд: Череда мороза и тепла может привести гололедицу на дорогах
07 ноября 2024, 21:30

Фото: iStock/CristiNistor

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.
«Потепление — это не радостное событие, потому что при температуре, если аномалия превышает плюс 5-6°C, частых повторениях оттепельной погоды на дорогах гололедица, осадки во всех трёх фазах: и в виде мокрого снега, снега, дождя. Но прогнозировать эти опасные явления зимой удаётся с хорошей долговременностью: зимние процессы более предсказуемы», — объяснил в беседе с NEWS.ru Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».

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#гололедица
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Подмосковье ищет медработников