Загруженность дорог Подмосковья утром 8 ноября составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 8 ноября, заторы отмечаются при движении в сторону столицы на четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения зафиксированы при проезде по направлению к Москве на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Можайское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское и Киевское», — говорится в сообщении.Всего на автодорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более одного миллиона машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов