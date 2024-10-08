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Загруженность дорог Подмосковья утром 8 октября составила пять баллов

08 октября 2024, 09:44

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Степень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро вторника, 8 октября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Сложности с проездом зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ярославское. Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Рублёво-Успенское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали 1,1 млн машин, что на один процент больше средних значений прошлого месяца.

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#московская область
#подмосковье
В этом году в Московской области почти 600 детей-сирот обеспечили жильём
08 октября 2024, 10:01

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области дети, оставшиеся без опеки родителей, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«У нас в регионе действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили более 8 тысяч сирот, а очередность на квартиры у нас и вовсе отсутствует. В этом году мы уже обеспечили жильем почти 600 детей-сирот. Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Из 579 детей-сирот, обеспеченных жильём, только 94 решили воспользоваться квартирой по договору специального найма.

Жилищный сертификат позволяет самостоятельно приобрести жильё не только в городском округе по месту жительства, но и в других городах Московской области, в то время как при покупке квартира сразу переходит в собственность.

Кроме того, использование жилищного сертификата позволяет использовать собственные средства, в том числе для покупки жилья большей площади.

Ведомство напомнило, что федеральный закон предусматривает выдачу сертификатов молодым людям с 23 лет. Однако Московская область стала первым регионом, где этот возраст снижен до 18 лет.

В этом году почти тысяча детей-сирот получат собственное жильё.

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#московская область
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#квартиры
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#губернаторская программа
#собственность
#людмила болатаева
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Порядка 26 тысяч жителей Московской области изучили основы кибербезопасности
08 октября 2024, 09:48

Фото: Министерство социального развития Московской области

С начала года 26 тысяч пользователей изучили основы кибербезопасности на региональном портале, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» был запущен в конце 2022 года и с тех пор регулярно обновляется, помогая жителям совершенствовать свои навыки в области киберграмотности.

Теперь в этом разделе стали доступны три новые темы: «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх» и «Социальные сети».

В рамках первой темы пользователи могут ознакомиться с информацией о существующих киберугрозах для онлайн-покупателей, узнать, как выбрать безопасный интернет-магазин и какие правила следует соблюдать для безопасного шопинга.

Тема «Защита данных в онлайн-играх» поможет узнать о возможных угрозах, возникающих в мире онлайн-игр, и о том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, пользователи смогут разобраться в опасностях, существующих в социальных сетях, узнать, как обезопасить свой аккаунт, и получить инструкции о том, что делать, если профиль был взломан, в новой статье «Социальные сети».

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#кибербезопасность
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В Серпухове 5 октября завершился фестиваль «Объектив России»
08 октября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

5 октября завершился фестиваль «Объектив России», организованный Серпуховским историко-художественным музеем. Мероприятие проводилось уже второй раз и объединило как профессиональных фотографов, так и любителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Завершение фестиваля было приурочено ко Дню рождения известного мастера пикториальной фотографии Николая Андреева, уроженца Серпухова, чьи последователи сегодня используют старинные методы фотопечати и создают произведения искусства в разных жанрах, сохраняя при этом уважение и интерес к его творчеству.

В день закрытия фестиваля участники собрались в фондохранилище галереи «Каретный сарай» Серпуховского музея, где прошёл мастер-класс по фотосъёмке «Романтический образ в портрете». На нём присутствовали фотомодель из Вьетнама Анна Ву и известные фотохудожники Юрий Сурков и Владимир Стёпин.

Участники изучили особенности романтического портрета и сделали снимки. Затем состоялся просмотр работ с комментариями профессионалов, среди которых был фотограф Владимир Лосман.

Во время вечера обсуждались различные аспекты фотоискусства, подводились итоги сезона, делились впечатлениями и открытиями, сделанными за год. Поэтесса Ольга Грачёва прочитала стихотворение, посвящённое Серпухову.

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#серпухов
#серпуховский музей
#московская область
#фотовыставка
#фотография
#мастер-класс
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Экс-чиновнику Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищения
08 октября 2024, 08:19

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывший заместитель председателя правительства Московской области, экс-глава Департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Дмитрий Куракин может получить 17 лет колонии строгого режима. Он обвиняется в хищениях леса из воинских частей.
Именно такой срок запросил для подсудимого прокурор, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы прений сторон. Кроме того, обвинение потребовало взыскать с виновного штраф в размере пятикратного размера полученной им взятки в сумме 500 миллионов рублей. А также лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-управленческих функция в органах государственной власти и в Вооружённых силах РФ.

Как установили следователи, Куракин вместе с сообщниками из числа чиновников Минобороны и сотрудников подведомственных организаций с 2014 года организовал по фиктивным документам на территории воинских частей Западного военного округа вырубку здорового леса под видом санитарной. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблениями должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

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#рф
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Биолог Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака
08 октября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Chinnapong

Биолог Вячеслав Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
«Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — пояснил он.

Биолог заявил, что вакцину будут вводить пациентам с установленным диагнозом в рамках терапии после операции. Она будет подбираться индивидуально для каждого человека, основываясь на его геноме и геноме опухоли. Основной её задачей является предотвращение рецидивов после удаления новообразований.

Он отметил, что эта вакцина эффективна не для всех видов рака, а только для определенных. На данный момент она подходит для меланомы, а в будущем могут быть добавлены рак легких, некоторые виды рака желудочно-кишечного тракта и рак почки.

Ранее сообщалось, что 57-ленюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника, спасли врачи Зарайской больницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#опухоль
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#больницы
#операции
#рак
#вирусолог
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Центробанк России объявил о начале «монетной недели»
08 октября 2024, 07:47

Фото: iStock/blinow61

Центробанк РФ сообщил, что с 7 по 20 октября в России можно обменять монеты на бумажные деньги. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎Банк России».
Сообщается, что теперь обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. Также в отделениях банков можно без комиссии положить монеты на счет.

По данным канала, в акции участвуют около 4 000 отделений 159 банков и более 3 500 торговых точек. Помимо этого, отмечается, что во время весенней акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки свыше 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#деньги
#банки
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Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию
08 октября 2024, 07:11

Фото: istock/Denis Vostrikov

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Об этом информируют «Известия».
По данным издания, соответствующая инициатива была направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину. В документе указывается, что в этом году доходы по обязательному пенсионному страхованию могут достичь 10,537 трлн рублей, что означает рост на 11,4%. При этом коэффициент утраченного заработка, согласно данным Росстата, уменьшился. В результате средняя пенсия сейчас составляет лишь четверть от средней зарплаты.

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Стало известно, что рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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День Сергия Радонежского 8 октября: Почему нельзя ссориться, обижаться или завидовать
08 октября 2024, 00:00

Фото: istock/dimid_86

8 октября отмечается день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, который основал Троице-Сергиеву лавру и стал реформатором монашеского устава. На Руси в этот день было принято готовить капусту на зиму и забивать птиц, поэтому праздник назывался Курятник или Капустник. Считается, что с этого дня стоит ожидать наступления зимних холодов.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 8 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Сергий Радонежский — история


Будущий основатель одной из самых известных святынь России — Троице-Сергиевой лавры — родился в небольшой деревушке под Ростовом в семье богатых и глубоко верующих бояр. При рождении ему дали имя Варфоломей. Согласно житию в раннем детстве он соблюдал пост, отказываясь от материнского молока по средам и пятницам, а мяса не ел вовсе.

Существует легенда о том, как мальчик стремился научиться грамоте, но у него ничего не получалось, пока он однажды не встретил в поле старца, который помог овладеть ему чтением.

После смерти родителей он и его младший брат Стефан, отдали свое наследство старшему брату. После этого они удалились в лес, где построили деревянную келью и церковь в честь Пресвятой Троицы. Однако Стефан не выдержал трудных условий и ушел служить в Московский Богоявленский монастырь. Тем временем к Сергию начали собираться последователи, вместе они организовали монастырь, который стал известен как Свято-Троицкая Сергиева лавра. Сергий стал игуменом, однако вскоре решил покинуть обитель из-за жалоб монахов на строгость устава.

Он отправился к реке Киржач, где основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В его прежней обители начался упадок, по просьбе монахов, поддержанной митрополитом Алексием, Сергий вернулся.

Он основал несколько других монастырей, включая Ростовский Борисоглебский, Высоцкий и Богоявленский Старо-Голутвин. Его ученики учредили до 40 обителей. Православные верят, что Сергий обладал даром исцеления и провидчества. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, ставшую началом возрождения силы и славы Руси.

Фото: istock/Vera Tikhonova

Традиции

В этот день существует несколько традиций, которые отражают как религиозные, так и народные аспекты жизни, связывая духовные ценности с повседневными заботами.

Капустник. В этот день люди собирались, чтобы квасить капусту. Это символизировало начало зимних заготовок.

Курятник. В этот день забивали птиц, чтобы приготовить еду на зиму.

Богослужения и молитвы. В этот день в церквях проводились службы в честь Сергия Радонежского.

Семейные сборища. В этот день было принято собираться с семьей для совместных обедов.

Фото: istock/JackF

Что можно делать 8 октября 2024

Этот день прекрасно подходит для посещения храма и совершения добрых дел. Можно заняться домашними делами, такими как квашение капусты и приготовление пирогов для родных. Также рекомендуется убрать дом, принять душ и сменить одежду.

Что нельзя делать 8 октября 2024

В этот день нельзя ссориться, обижаться или завидовать. Если человек просит вас о помощи, ему необходимо её оказать. Помимо этого, нельзя поднимать ничего, что валяется на земле.

Приметы на погоду на 8 октября


— Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года;

— Если погода хорошая, то стоять она будет еще три недели;

— Если ветер с севера — к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной;

— Юго–западный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.

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НАСА: ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли
07 октября 2024, 21:50

Фото: iStock/aapsky

Один ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли, шесть подряд — полностью ликвидировать все аппараты на орбите. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. По его словам, устройства не защищены от радиационного воздействия, спровоцированного ЯО.
«Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию <…> Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — пояснил он.
Исходя из данных в открытых источниках, в данный момент на орбите Земли находятся около 10 тысяч искусственных спутников.

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#космос
#спутник
#космонавты
#ядерное оружие
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