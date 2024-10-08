Загруженность дорог Подмосковья утром 8 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро вторника, 8 октября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ярославское. Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Рублёво-Успенское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали 1,1 млн машин, что на один процент больше средних значений прошлого месяца.
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