Загруженность дорог Подмосковья утром 9 июля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 9 июля, сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах м девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону столицы затруднён на участках федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Волоколамское, Ярославское, Боровское, Каширское, Калужское, Симферопольское и Варшавское», — говорится в сообщении.В министерстве также сообщили, что на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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