Загруженность дорог Подмосковья утром 9 сентября достигла 6 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Шесть баллов из десяти возможных составила загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 9 сентября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки отмечаются при проезде в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», А-105, М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Калужское, Ленинградское, Дмитровское, Боровское, Ярославское, Минское, Носовихинское, Пятницкое, Киевское, Волоколамское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано свыше 1,1 млн машин, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов