Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляет 5 баллов

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Дорожная обстановка в Московской области утром 4 марта: загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В министерстве подчеркнули, что На дорогах зафиксировано более 756 тысяч автомобилей.
Стоит отметить, что затруднено движение автомобилей также на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».
Кроме этого, в Минтрансе настоятельно рекомендуют водителям быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щёлковском шоссе», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, в Минтрансе настоятельно рекомендуют водителям быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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Мира Полтева