Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 апреля составила 6 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общая загруженность автомобильных дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 17 апреля, составила шесть баллов, движение в сторону Москвы затруднено на тринадцати шоссе и четырёх федеральных трассах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения в сторону столицы отмечаются на федеральных трассах М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Проезд затруднён также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Ленинградское. Можайское, Новорижское, Осташковское, Каширское, Дмитровское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
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Лев Каштанов