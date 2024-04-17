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Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 апреля составила 6 баллов

17 апреля 2024, 09:58

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Общая загруженность автомобильных дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 17 апреля, составила шесть баллов, движение в сторону Москвы затруднено на тринадцати шоссе и четырёх федеральных трассах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Основные затруднения движения в сторону столицы отмечаются на федеральных трассах М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Проезд затруднён также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Ленинградское. Можайское, Новорижское, Осташковское, Каширское, Дмитровское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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«Ослабеет в самый ответственный момент»: Эксперт предупредил о рисках секса в автомобиле
Сексолог Лычагин: Секс в автомобиле может привести к перелому полового члена
17 апреля 2024, 09:47

Фото: iStock/SundayMorning014

Интимная близость в автомобиле может привести к серьёзным травмам, в том числе и к перелому полового члена.
«Не очень удобное положение и ограниченное пространство увеличивают риски травматизации. В том числе возможен так называемый перелом полового члена», — объяснил врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин в беседе с «Газета.ru».

Эксперт напомнил, что член не является костью, и сломать его невозможно. Однако, тяжёлую травму получить действительно можно, и задорное развлечение в автомобиле для мужчины завершится на больничной койке.

По словам Лычагина, в самый ответственный момент половой орган мужчины может ослабеть из-за стресса. Он не сможет сосредоточиться на процессе и будет отвлекаться на мысли о более удобной позе.

Особенно опасным врач назвал секс во время движения транспорта.

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#секс
#автомобиль
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В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Лидеры строительной отрасли»
17 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/artplus

Продолжается регистрация участников IV Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли».
Пресс-конференция официального старта регистрации участников конкурса состоялась 7 марта на площадке информационного агентства «ТАСС», сообщила «Радио 1» пресс-служба «Лидеров строительной отрасли».

В конференции приняли участие первый замминистра строительства и ЖКХ Минстроя России Александр Ломакин, представители Ярославской и Вологодской областей, банков-партнёров и оргкомитета конкурса.

Отмечается, что конкурс направлен на тех представителей отрасли, которые уже генерируют идеи и воплощают их в жизнь. Конкурс хорошо зарекомендовал себя, есть реальные результаты в виде реализованных проектов.

В настоящее время продолжается регистрация на участие в первом этапе. Она продлится до 1 июня этого года.

Конкурс пройдёт в четыре этапа. Сначала в дистанционном формате участники регистрируются на мероприятия. Затем с 15 мая по 15 июня проходят онлайн-тестирование лидерских способностей, уровня профессионализма, записывают видеоинтервью. После, с 20 июня по 15 июля, участники проходят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств. Здесь они продемонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр. Финальный эта пройдёт в очном формате. Наставники проведут семинары для участников, в конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес- или социальные задачи. Затем они презентуют и защитят проекты, разработанные в рамках полуфинала.

Финалисты и победители конкурса войдут в состав кадрового резерва строительной отрасли. А проекты победителей будут включены в стратегию развития отрасли.

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#проекты
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«Есть два стула»: Дуров в интервью Карлсону воплотил в жизнь мем о пиках точёных
Дуров в интервью Карлсону сидел на фоне двух стульев из известной шутки
17 апреля 2024, 08:09

Фото: Официальный сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского предпринимателя Павла Дурова на фоне двух необычных стульев.
Видеоролик опубликован на YouTube-канале бывшего ведущего Fox News. За спиной у Дурова стоят два стула из известного мема, который звучит так — «Есть два стула: на одном пики точённые..». При этом интернет-прикол на ролике с интервью воплощён в жизнь в самом натуральном виде.

Что хотел сказать автор этой инсталляцией — доподлинно неизвестно.

Напомним, Карлсон стал горячо любимым в России журналистом в начале февраля. Тогда он приехал в Москву и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Так Карлсон продемонстрировал всему миру реальную российскую позицию, лишённую тени западной пропаганды.

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В прибалтийской стране возобновили закупки российского зерна
Литва возобновила закупки зерна в РФ после полугодичного перерыва
17 апреля 2024, 06:33

Фото: istock / Andrey Iudin

После полугодичного перерыва Литва возобновила закупки зерна в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статслужбы.
В феврале 2024 года в Литву ввезли 12,2 тысячи тонн российского зерна на сумму 1,95 миллиона евро. До этого Литва останавливала регулярный импорт зерна в мае 2023 года, в июле того же года была последняя поставка.

Вместе с этим Латвия начала наращивать закупки в России — 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро в феврале против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро в январе.

Ранее сообщалось, что переговоры заместителя главы Министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и заместителя министра экономики Украины Тараса Качку чуть не завершилось скандалом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#латвия
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«Думает о других»: Никогда не привлекавшей мужа сексуально женщине дали совет
17 апреля 2024, 04:53

Фото: istock / diego_cervo

Женщина обратилась за советом к коучу по отношениям Хейли Куинн после того, как узнала что никогда не привлекала своего супруга сексуально. Письмо читательницы и совет эксперта публикует издание Metro.
Муж 36-летней Джулии признался, что никогда не испытывал к ней сексуального влечения, а женился из-за хороших отношений и желания воспитывать детей. При этом он сказал, что считает жену красивой, и именно поэтому думал о совместном потомстве.

«Все это время он притворялся. Я спросила, о чем он думает, когда мы занимаемся сексом, и он сказал, что о других женщинах», — поделилась она.
Девушка призналась, что почувствовала себя «собакой, выбранной для случки». Джулия также выразила сомнения по поводу сохранения брака. Зная правду, она никогда не вышла бы замуж за этого человека.

Куинн сочла поступок супруга бестактным, несмотря на то, что он признался ей — в частности, ему не нужно было так прямо говорить о своих сексуальных фантазиях. Теперь, уверена коуч, все приятные воспоминания о браке будут омрачены этим признанием.

Как считает эксперт, женщине стоит уйти от мужа. При этом специалист отметила, что эту ситуацию можно попробовать исправить. Но, как считает Куинн, если женщина останется с мужем, она примет факт непривлекательности для мужа. Эксперт посоветовала Джулии найти мужчину, физическое влечение к которому будет взаимным.

Помимо этого, она указала на нормальность снижения сексуального влечения в браке, если обоим партнёрам комфортно.

«Может, и нереально иметь лучший секс жизни с мужем или женой. Но большинство людей хочет, чтобы именно физическое желание было причиной, по которой они решили быть с кем-то», — подытожила Куинн.
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Уехавший в зону спецоперации муж Блиновской намерен приезжать в Москву
Уехавший в зону СВО супруг Блиновской будет приезжать в Москву по расписанию
17 апреля 2024, 04:37

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Отправившийся служить в зону спецоперации супруг Елены Блиновской Алексей планирует приезжать в Москву по расписанию и ознакамливаться с материалами уголовного дела. Об этом сообщил информированный источник изданию РИА Новости.
13 апреля стало известно, что муж «королевы марафонов» уехал в зону СВО. Сообщается, что он служит в Донецком корпусе с марта 2024 года. Как считают журналисты Mash, таким образом предприниматель пытается спасти бизнес от банкротства, а также улучшить репутацию.

В марте Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. Супруги обвиняются в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

Сама Елена Блиновская находится в СИЗО с конца января.

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Дуров в интервью Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР
Дуров пожаловался на чрезмерное внимание со стороны спецслужб США
17 апреля 2024, 02:11

Фото: istock / Racide

Американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Карлсон также выложил в своем недавно созданном Telegram-канале 10-минутный отрывок беседы.

Дуров рассказал, что в ходе последнего визита в Соединенные Штаты с ним был инженер, которого за спиной предпринимателя попытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности». Карлсон задал вопрос, именно ли правительство США хотело нанять его инженера, на что Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так.

Он также добавил, что не верит в безопасность американских платформ, так как в США шпионаж объясняют безопасностью.

До этого Павел Дуров заявил, что должен общаться журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Как утверждает основатель мессенджера, так он может быть честным по отношению к аудитории, а также рассказывать историю площадки всем желающим. Стоит отметить, что видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года.

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Минцифры РФ разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам
17 апреля 2024, 00:15

Фото: istock / Anton Gaev

Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.
«В ответ на мое обращение в Минцифры о введении лимитов на продажу сим-карт для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, мне пришел ответ, что министерство готовит в настоящее время законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявил Шейкин.
В документе также указано, что затем планируется проработка вопроса об ограничении количества номеров для граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Поправки планируют внести в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

До этого сообщалось, что российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В России заблокировали сайты Amazon Web Services и GoDaddy
РКН заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy
16 апреля 2024, 23:45

Фото: istock / Thapana Onphalai

Роскомнадзор заблокировал доступ к популярным хостинг-платформам Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте ведомства, передает ТАСС.
По данным издания, под угрозой могут оказаться сайты россиян, которые размещены на иностранных серверах.

В отношении вышеназванных провайдеров приняли меры в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».

Помимо них, РКН заблокировал еще 8 хостинг-провайдеров, которые зарегистрированы в США.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в России до 8 мая. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров попросила РКН проверить, не нарушает ли соцсеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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