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Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 марта составила три балла

22 марта 2024, 10:03
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Три балла составила загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 22 марта, на улицах и трассах зафиксировано более 800 тысяч машин: это на два процента меньше, чем средние значения прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
При этом на 16 трассах фиксируется затруднение проезда в сторону Москвы.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское, Каширское и Калужское, а также на следующих федеральных трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-4 «Дон», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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Кологривого привезли в суд для рассмотрения апелляции
В новосибирском суде начали рассматривать апелляцию прокурора против Никиты Кологривого
22 марта 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Прокуратура Новосибирска обжаловала административный арест актера Никиты Кологривого, который помещен, сообщает ТАСС.
Артист был арестован на семь суток по делу об административном хулиганстве.

19 марта Кологривый приставал к сотруднице бара, а после того, как она оказала ему сопротивления, укусил ее. Кроме того, находясь в нетрезвом состоянии, актер вел себя агрессивно, кидался на охранников заведения и бранно ругался.

Суд назначил правонарушителю семь суток административного ареста, но сторона обвинения считает, что он должен понести максимальное наказание по статье, которая предусматривает содержание в ИВС не менее 15 дней.

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#наказание
#хулиганство
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Новый кластер ИЖС «Максимиха» появится в Домодедово
22 марта 2024, 09:51

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье построят кластер ИЖС «Максимиха». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В рамках проекта на 668 га будет возведено 790,2 тыс. кв. метров жилья — порядка 6585 индивидуальных жилых домов, которые обеспечат объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Дома будут строиться по договорам долевого участия вместе с земельным участком, и продаваться в формате «под ключ» — с чистовой отделкой, подключением к центральным коммуникациям, возможностью полной меблировки и дополнительного обустройства. Новый загородный кластер представляет собой огороженную территорию с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и вело-дорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной», — отметили в министерстве.

Кроме этого, полностью отдать кластер в эксплуатацию планируется в 2032 году.

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#строительство
#подмосковье
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В Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
22 марта 2024, 09:42

Фото: iStock/Ivan-balvan

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области и Москвы в связи с гололедицей, предупреждение действует до субботы, 23 марта. Информация об этом размещена на официальном портале Гидрометцентра России.
«На дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 10 утра 23 марта», — говорится в сообщении.
«Жёлтый» уровень указывает на то, что погода потенциально опасна. За ним следует «оранжевый» уровень: это предупреждение о том, что есть вероятность стихийных бедствий. Самый высокий уровень — «красный», он означает, что погода очень опасна и есть риск крупных разрушений и катастроф.

На пятницу, 22 марта, синоптики обещают в столичном регионе комфортную весеннюю погоду: воздух в Подмосковье прогреется до 4... 9 градусов. Ожидается также переменная облачность и юго-западный ветер — 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 450 миллиметров ртутного столба.

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#погода
#гололедица
#московская область
#подмосковье
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Башкирия зарегистрировала первый в стране кластер по беспилотникам
22 марта 2024, 07:50

Фото: iStock/ Oselote

В России зарегистрирован первый межрегиональный промышленный кластер беспилотной авиации. Он расположится в Башкирии и объединит 13 компаний из республики, Тульской, Рязанской областей и Карелии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра башкирского правительства Андрея Назарова.
Для регистрации в республике запустили экспериментальный правовой режим для полетов беспилотников, интеллектуальную платформу «Флай Дрон» а также создаются первые дронопорты. Кроме того, в республике была создана Дирекция по развитию отрасли беспилотной авиации.

В январе Минпром республики сообщал, что в 2024 году в регионе планируется производство до 4 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Это в четыре раза больше, чем в минувшем году. На финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» республика может получить из федерального бюджета 500 млн руб. до 2030 года.

В 2025 году в Башкирии планируется запустить научно-производственный центр БПЛА с финансированием в 2,6 млрд руб., из которых 2,4 млрд будут выделены из федерального бюджета.

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#башкирия
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Захарова подвергла критике меры ЕС против российского и белорусского зерна
РИА Новости: Захарова раскритиковала позицию ЕС по зерну из России и Белоруссии
22 марта 2024, 07:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Планы Европейского Союза ввести тарифы на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии только усугубят и без того не лучшую мировую ситуацию с продовольствием. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём личном канале в Telegram.
«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — отметила Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе о том, что ЕК уже начала начала подготовку введения тарифов на зерновые, семена масличных культур и производные от них продукты из Белоруссии и России. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что подобный шаг предотвратит «дестабилизацию европейского рынка», а также лишит Россию доходов от торговли с Евросоюзом.

Ранее европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский заявлял, что Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. По его словам, украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.

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#мария захарова
#евросоюз
#зерно
#продовольствие
#россия
#белоруссия
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«Ущемляют интересы»: Депутат о нюансах действующих законах о многодетных семьях
Депутат Останина: чтобы появились многодетные семьи, надо поддержать молодые
22 марта 2024, 07:01

Фото: istock / Yury Karamanenko

23 января президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Теперь для всех регионов критерий один: «Многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно». Но воспользоваться соцподдержкой можно будет, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится по очной форме.
Также с 1 июля 2024 года в России начнет функционировать реестр многодетных семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Как он уточнил, таким образом Минтруд России предоставит дополнительный сервис, который позволит быстро получить информацию о том, является ли семья многодетной или нет.

Об этом реестре, о его плюсах и, возможно, минусах в эфире «Радио 1» рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она пояснила, что формироваться реестр будет на основе данных, предоставленных из регионов. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о мерах государственной поддержки многодетных семей предполагает частично решить эти меры, в том числе за счет средств федерального бюджета.

К примеру, если семья приехала из Дагестана в Москву, они захотели пойти в музей, они могут это сделать, предъявив удостоверение многодетной семье. Такое удостоверение будет действовать на территории всей страны, отметила эксперт.

Останина отметила, что необходимо использовать лучшие региональные практики. К примеру, в Москве многодетной признается семья до достижения младшим ребёнком возраста 18 лет. Это вполне логично, отметила депутат.

«Я вот была в Калининграде, и там губернатор [Калининградской области Антон] Алиханов ввел такую меру. 345 тысяч рублей сразу, разового выплата при рождении ребенка в студенческой семье. И 20 тысяч три года потом выплачивается ежемесячно в семье, где родился ребенок. Поэтому надо транслировать ее на всю Россию», — привела пример Останина.
Останина пояснила, что в этом законопроекте много старых стандартов, и в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей чиновники сетуют на полномочия регионов.

«Теперь уже защита многодетной семьи — это полномочия не только регионов. То есть, вот как были штампы у этих чиновников, они так и остались. Вот выбить эти клише — сегодня наша задача. И, конечно, нужна поддержка общественных организаций. Очень много шероховатостей сейчас есть в действующих законах, которые ущемляют интересы семей», — заявила политик.
Останина отметила, что крайне важно добиться того, чтобы в указ внесли важную поправку. Чтобы вместо «до исполнения старшему ребенку», было «до исполнения младшего ребенка возраста 18 лет».

После совершеннолетия старшего ребенка в такой семье, он по-прежнему остается ребенком, его нужно содержать, пока он учится и не работает. Поэтому утрата статуса в таких семьях могут нанести серьезный удар.

Останина также указала на важность поддержи молодых семей, поскольку для популяризации многодетных семей сначала должны появиться новые, хотя бы с одним ребенком. Так, в правительство направили инициативу о введении социальной выплаты родителям-студентам в размере прожиточного минимума.

«Это результат нашего совместного заседания двух комитетов — нашего комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И комитета по политике. И понимание того, что сегодня, прежде чем говорить о поддержке многодетной семьи, надо поддержать семью молодую. Трое детей появляются тогда, когда есть двое и есть уже один», — пояснила эксперт.
Она отметила, что раньше молодые родители могли отдать ребенка бабушкам и дедушкам, но за счет повышения пенсионного возраста это усложнилось, так как люди работают до более позднего возраста.

«Любая молодая девушка, молодой человек, студент в случае рождения ребенка имеет право на особое отношение к государству. Он стал родителем. И это должно приветствоваться, поощряться государством хотя бы в виде вот этой ежемесячной выплаты. Именно, подчеркиваю, из федерального бюджета. Деньги есть», — заявила Останина.
Депутат также выразились на тему прогрессивного налога, указав на его недостатки. С января 2021 года в России ввели повышенный налог на доходы для тех, кто заработал за год больше 5 миллионов рублей.

«Почему он не пойдет по прогрессии? Почему не освободить от этого на новом тем, кто получает там 50 тысяч и не больше? У учителей и врачей вообще должна нулевая ставку. Остальные там, начиная с нас депутатов Государственной Думы и заканчивая олигархами, должны платить по прогрессивной, причем хорошо 20%, а дальше 45%», — отметила Останина.
Эксперт подытожила, что с помощью введения прогрессивной шкалы можно защитить молодых родителей и студентов.

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Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции
22 марта 2024, 06:57

Фото: iStock/ Smederevac

Минпромторг, Минфин, Росстандарт одобрили законопроект, обязывающий производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия, по которым они изготавливают свои товары. В первую очередь это коснется продуктов питания, пишут «Известия», ссылаясь на документы, направленные в правительство.
Речь идет о широком спектре товаров, конкретные группы не выделяются. Но прежде всего это коснется пищевых товаров, поскольку именно среди них есть острая проблема с некачественной продукцией. Так, по экспертной оценке, объем товаров, которые не соответствуют тем требованиям и нормам, заявленным на упаковке продуктов, составляет 60–80%. При этом значительную часть товаров (40%) производят именно по внутренним регламентам самих изготовителей.

Депутаты пришли к решению, что если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке, то он несет за это ответственность. Если же по собственным стандартам и техническим условиям — такой ответственности нет.

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#депутаты
#продукты
#продукция
#товары
#стандарт
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Греция ужесточит условия выдачи «золотых виз»
22 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/ Kirk Fisher

Греция с 31 марта ужесточит условия выдачи «золотых виз». А именно: увеличит минимальную сумму, которую должны будут вложить инвесторы в недвижимость для получения такой визы, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина страны.
Теперь при покупке недвижимости в Афинах, Салониках, на островах Миконос и Санторини и на других с населением свыше 3,1 тыс. человек сумма вырастет с €500 тыс. до €800 тыс. В остальной части страны сумма увеличится с €250 тыс. до €400 тыс.

Инвесторы могут приобрести лишь один объект недвижимости площадью от 120 кв. м, его нельзя будет использовать для краткосрочной аренды.

Нововведения связаны с необходимостью увеличить предложение жилья для долгосрочной аренды и исключить влияние программы «золотых виз» на стоимость жилья, при том, что в стране произошел рост цен на жилье и аренду, пояснили в греческом Минфине.

По данным агентства, Греция приняла более 25 тыс. заявок на «золотые визы» и выдала свыше 17 тыс. разрешений покупателям недвижимости, которые хотят проживать в стране. Основная часть виз была выдана китайским инвесторам (почти 60%), далее идут турецкие инвесторы (7%).

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#право
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Минобороны: Подлодка «Волхов» провела пуск «Калибра» на учениях в Японском море
22 марта 2024, 06:09

Фото: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота РФ

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с подводной лодки «Волхов» произвели моряки Тихоокеанского флота РФ в рамках проходящих сейчас учений российского ВМФ в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.




«В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае», — уточнили в военном ведомстве.

По заявлениям МО, цель для ракеты в виде огневых позиций условного противника находилась на берегу, на расстоянии свыше 1000 километров от подлодки, но это не помешало «Калибру» с блеском выполнить боевую задачу по её поражению. При этом перед началом стрельб «Волхов» скрытно занял назначенный для стрельбы район.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».

Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.

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#флот
#хабаровский край
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