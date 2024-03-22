Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 марта составила три балла

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Три балла составила загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 22 марта, на улицах и трассах зафиксировано более 800 тысяч машин: это на два процента меньше, чем средние значения прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
При этом на 16 трассах фиксируется затруднение проезда в сторону Москвы.
Водителей просят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
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«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское, Каширское и Калужское, а также на следующих федеральных трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-4 «Дон», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов