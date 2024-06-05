Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 июня составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 5 июня, оценивается в пять баллов, сложности с проездом наблюдаются в сторону столицы на трёх федеральных трассах и восьми шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения при проезде в сторону Москвы зафиксированы на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Носовихинское, Варшавское, Можайское, Осташковское, Ленинградское, Калужское и Новорижское», — говорится в сообщении.В областном министерстве также напомнили, что водителям необходимо сохранять внимание за рулём, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.
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Лев Каштанов