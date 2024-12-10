Загруженность подмосковных дорог утром 10 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 10 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало около 871 тысячи машин, что на два процента меше, чем в среднем в прошлом месяце.
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