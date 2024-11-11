Загруженность подмосковных дорог утром 11 ноября составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 11 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федерльных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Можайское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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