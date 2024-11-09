Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Египте, среди них россияне

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В Египте произошло крупное ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали более 40 человек. Об этом пишет египетское издание Cairo24. Маршрутка, как отмечается, перевернулась в Рас-Сидре на юге Синая.
По информации издания, на месте работают кареты скорой помощи, среди пострадавших 31 российский и украинский турист. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась также туристам из Казахстана и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что на юге Узбекистана каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области. Скончалось трое человек, которые находились в машине. Сотрудникам МЧС даже пришлось перекрывать движение по перевалу, чтобы убрать с дороги огромный валун.
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