Загруженность подмосковных дорог утром 14 июня составила 3 балла

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На три балла оценивается загруженность дорог Московской области автомобилями по состоянию на утро пятницы, 14 июня, при этом на трёх федеральных трассах и семи шоссе отмечаются сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение в сторону Москвы затруднено на ряде участков на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Можайское, Ленинградское, Пятницкое, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Отмечается, что всего на автодорогах Московской области утром 14 июня зафиксировано более 877 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов