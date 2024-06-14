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Загруженность подмосковных дорог утром 14 июня составила 3 балла

14 июня 2024, 09:34

Видео: МТДИ МО

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На три балла оценивается загруженность дорог Московской области автомобилями по состоянию на утро пятницы, 14 июня, при этом на трёх федеральных трассах и семи шоссе отмечаются сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Движение в сторону Москвы затруднено на ряде участков на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Можайское, Ленинградское, Пятницкое, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на автодорогах Московской области утром 14 июня зафиксировано более 877 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#трафик движения
#минтранс мо
#дороги
#московская область
#подмосковье
Экс-бригадира ракетного предприятия будут судить за удаление папки «Хлам»
14 июня 2024, 07:47

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший руководитель бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергей Коротких попал под суд из-за удаления с рабочего компьютера расчётов, необходимых для производства ракет, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным обвинения, мужчина устроился на работу на предприятие в 2015 году. Однако в 2022 году стало известно, что при наличии второй формы допуска к секретным данным с целым рядом ограничений, ездил в Турцию, где женился на турчанке, хотя ему также был запрещён контакт с иностранцами.

При этом сам Коротких заявил, что сообщил в региональный отдел ФСБ об изменении семейного положения. С предприятия он уволился и удалил с рабочего компьютера личные данные и расчеты, необходимые для производства ракет. Из-за чего предприятие чуть не сорвало гособоронзаказ. В 2023 году на него возбудили уголовное дело.

По словам мужчины, он удалил папку «Хлам», в которой не содержалось ценных сведений. Свою вину он не признал. Однако теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Coca-Cola может вернуться в Россию
«Ведомости»: Coca-Cola подала заявку на регистрацию товарных знаков в РФ
14 июня 2024, 06:25

Фото: istock / jetcityimage

Американский производитель The Coca-Cola Company, ушедший в 2022 году с российского рынка, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 3 заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом сообщают «Ведомости».
Речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta. Напитки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.

Компания одной из первых в марте 2022 года сообщила о приостановке деятельности, в июне было остановило производство и продажа напитков.

В октябре 2023 года сообщалось, что российский преемник Coca-Cola, бренд «Добрый» занял вторую строчку в списке продаж по стране. Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, разливающиеся на бывших мощностях бренда США, обогнали по продажам зарубежные аналоги.

Ранее сообщалось, что на китайский рынок поступят монастырские продукты из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году: Как увидеть город во всей красе
14 июня 2024, 05:27

Фото: istock / x-travel

Во второй половине июня Санкт-Петербург привлекает еще больше туристов из-за наступления белых ночей.
Даже после захода солнца в Питере светло. В материале «Радио 1» рассказываем, когда в Санкт-Петербурге начнутся Белые ночи и сколько они продлятся в 2024 году.

Когда начинаются и заканчиваются белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году

Явление начинается проявляться примерно в середине мая. Непосредственно белые ночи длятся в Санкт-Петербурге летом порядка трех недель, самым светлым считается период с 11 июня по 2 июля 2024. Пик белых ночей придется на 20 июня.

В это время в Петербурге проводят фестивали, концерты, тематические экскурсии и другие интересные мероприятия.

Белые ночи в Петербурге: куда сходить и что посмотреть

  • Развод мостов является одним из самых известных событий, которое проходит во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Наибольшим интересом пользуется Дворцовый, находящийся в сердце города вблизи Невского проспекта и Дворцовой площади. Когда мост разводят, звучит мировая классика. Лучше заранее прийти и выбрать удачное место, так как в хорошую погоду найдется много желающих полюбоваться красотой.
  • Фестиваль «Алые паруса» проходит каждый год в конце июня. В 2024 году мероприятие состоится вечером 28 июня и ночью 29 июня. «Алые паруса» традиционно проводятся для выпускников школ. Попасть на мероприятие обычным туристам достаточно тяжело, так как вход только по приглашениям. Но в городе существуют обзорные точки, откуда можно полюбоваться бригом под яркими парусами и салютом.
  • Театральный фестиваль «Звезды белых ночей». В 2024 году праздник будет проходить с 27 мая по 1 августа. На мероприятие покажут лучшую программу Мариинки, спектакли, балеты, а также оперы других театров РФ и мира.
  • Прогулки по рекам и каналам. В городе множество теплоходов, лодок и яхт, которые ходят как по большим, так и по маленьким каналам. Они отправляются с пристани каждые 30 минут, бывает и чаще. Стоимость стартует от 900 рублей с человека.
Фото: istock / David_Bokuchava

Чем белая ночь отличается от полярного дня

Главное отличие полярного дня от белых ночей в том, что при полярном дне солнце вообще не заходит за горизонт. Обычно это происходит на широтах выше полярного круга (66°33′). Чем ближе к полюсу, тем дольше длится полярный день.

В России за полярным кругом находятся более 30 городов и поселений — Мурманск, Воркута, Норильск, Апатиты, Кировск, Салехард, который расположен прямо на границе полярного круга. В зависимости от расположения полярный день в них длится от одного до нескольких месяцев.

Где еще есть белые ночи в России

В России белые ночи можно увидеть на большой территории. Однако она не вся заселена, поэтому полюбоваться сумерками могут жители небольшого количества городов.

Белые ночи свойственны широтам, которые расположены близко к полярному кругу, поэтому в локациях севернее Санкт-Петербурга их можно наблюдать раньше 11 июня. Так, в Салехарде белые ночи начались еще в апреле, в Архангельске, Мурманске, Норильские и некоторых других городах — в мае. В конце месяца к ним добавились Петрозаводск, Сыктывкар и Выборг.

Белые ночи и режим сна

К сожалению, белые ночи подвергают опасности здоровье человека.

В 2017 году ученые, описавшие работу биологических часов в организмах от бактерий до животных — циркадных ритмов, получили нобелевскую премию по физиологии и медицине.

За способность адаптироваться к жизни на Земле отвечают определенные гены и кодируемые ими белковые механизмы — суточные изменения последних составляют цикл примерно в 24 часа, которые совпадают с продолжительностью земных суток. Циркадные ритмы во многом зависят от количества солнечного света.

Из-за белых ночей циркадные ритмы сбиваются, а выработка гормона сна мелатонина нарушается. Это негативно влияет на здоровье, увеличивает риск развития диабета и рака, повышает уровень стресса и ускоряет старение.

Чтобы без проблем перенести белые ночи, за несколько часов до сна необходимо убавить яркость освещения в доме. На ночь необходимо надевать маску для сна, а также вешать темные шторы в комнате. На улице в этом время стоит носить солнцезащитные очки.

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Че Гевара и блогеры, Трамп и баня: Факты о 14 июня, которых вы могли не знать
14 июня 2024, 00:00

Фото: iStock/FabrikaCr

14 июня свой профессиональный праздник отмечают представители блогерской сферы, а также сотрудники миграционной службы. В этот день родились Эрнесто Че Гевара и Дональд Трамп. Сегодня строго запрещено ссориться и ходить на свидания.
О праздниках, которые отмечают 14 июня, а также об интересных традициях и людях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Праздники 14 июня


Международный день блогера


Идея отмечать Международный день блогера (блоггера) (International Weblogger’s Day) родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — так называемый символ дружеских отношений между блогерами всего мира.

20 лет спустя блогерство превратилось в востребованную и популярную профессию. Сегодняшняя дата делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе друг к дуруг. Этот праздник также даёт блогерам возможность поддерживать не только коллег, но и всех пользователей интернета. К обществу блогеров может присоединиться каждый, кто имеет доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста.

В День блогера все желающие могут опубликовать на своей странице в любой социальной сети короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами. А в ряде стран в этот день вот уже несколько лет проходят «живые» встречи блогеров.

Всемирный день донора крови


14 июня также принято отмечать Всемирный день донора крови.

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры из разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

В мероприятиях Дня донорства принимают участие 193 государства-участника ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Этот праздник призван рассказать всем жителям нашей планеты о важности донорства крови, а также выразить благодарность тем людям, которые на безвозмездной основе делятся совей кровью и спасают жизни.

Международный банный день


На самом деле у этого праздника нет официально установленной даты. Так, в 2009 году представители банного дела России, Белоруссии и других стран попытались учредить банный день в рамках своего слёта 9 октября. 6 июля Банный день отмечают в честь Аграфены Купальницы, который на Руси ежегодно открывает сезон заготовки банных веников. 14 же июня праздник приурочивают ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского, который использовал баню как средство лечения. Иными словами, сегодня Банный день можно отмечать три раза в год.

Русская традиция банных дней — это целый ритуал, для многих современных людей непонятный, а для иностранцев порой даже пугающий. Тем не менее, банная традиция связана не просто с мытьём. Во времена Древней Руси баня считалась местом омовения и очищения души. Поэтому не удивительно, что банный день выпадал на субботу, когда к воскресной службе люди просыпались чистыми не только телом, но и душой.

Фестиваль пиццы в Неаполе


14 июня в Италии проходит один из самых ярких праздников страны, который также принято считать главным в мире фестивалем пиццы. Он проходит летом и длится чуть больше недели, становясь местом паломничества всех любителей этого известного итальянского блюда. Традиционно на это событие съезжаются гости из многих стран мира. На несколько дней весь Неаполь наполняется неповторимыми ароматами базилика, моцареллы и свежей выпечки.

В прошлом веке пицца стала завоёвывать самые разные уголки мира — от Америки до Индии, от Португалии до России. Неудивительно, что это блюдо вдохновило итальянцев организовать праздник, посвящённый ему. Впервые Фестиваль пиццы был проведён в 1984 году.

День работника миграционной службы России


14 июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники миграционной службы России. Эта официальная дата была введена в 2007 году указом российского лидера Владимира Путина.

Традиционно в этот день проходит чествование представителей миграционной службы за достижения и заслуги в области решения проблем предоставления гражданства и миграции населения. Проводятся праздничные мероприятия в территориальных подразделениях и представительствах ФМС России в других странах.

Приметы 14 июня


14 июня по православному календарю принято отмечать Устинов день.

В эту дату нельзя ставить забор или ремонтировать его. По народным поверьям, это приведет к пожару. Также не рекомендуется заниматься изготовлением оберегов и амулетов — они не смогут защитить человека, а только притянут новые неприятности. Мужчинам стоит идти на уступки своей супруге или возлюбленной. Если она просит за что-то прощения, то нужно обязательно простить и забыть обиды. Тот, кто будет упрямствовать, рискует потерять уважение окружающих.

Нежелательно расставаться — расторгнутая в этот день любовь или отношения приведут к длительным переживаниям. Лучше провести время со своей семьей или любимым человеком. А вот отправляться на свидание с незнакомцем нежелательно, тоже самое касается и общения с людьми которых вы плохо знаете.

Безделье, лень и долгий сон 14 июня могут привести к неудачам. Не рекомендуется плакать, испытывать грусть, апатию, вспоминать что-то плохое из жизни и переживать по этому поводу. Наоборот, радость и улыбка привлекут в жизнь человека позитив и счастье.
Не игнорируйте чьи-то просьбы о помощи. Нужно помочь хотя бы чем-нибудь. В противном случае самим придётся просить и молить о помощи.

Нельзя ссориться и отвечать на провокации. Устоять перед ссорой — к добрым и крепким отношениям. Не ругайтесь и не проклинайте других людей. Проклятья сегодня обернутся против того, кто их произнёс.

Кто родился 14 июня


Дональд Трамп


Один из самых популярных американских политиков, бывший президент США Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в районе Квинс Нью-Йорка. В возрасте будущий политик поступил в Нью-Йоркскую военную академию. Там он добился больших успехов: к моменту выпуска в 1964 году Трамп стал блестящим атлетом и лидером среди учеников.

Закончив академию, Трамп поступил в Фордхемский университет, но вскоре перевелся в Уортонскую школу финансов при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году. После окончания университета Дональд начал работать в компании отца. В 1975 году он стал её президентом и изменил название компании на Trump Organization.

В 2004 году Трамп стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Ученик» на канале NBC. Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. В 2005 году Дональд Трамп запустил собственную линию одежды Donald J. Trump Signature Collection, позже бизнесмен начал выпуск товаров для дома под маркой Trump Home.

В декабре 2016 года Трамп стал обладателем титула «Человек года» по версии американского журнала Time. Дональд Трамп трижды был женат, сейчас он состоит в браке с Мелании Кнаусс. У бизнесмена пятеро детей.

Регина Тодоренко


Российская телеведущая и видеоблогер Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. В детстве будущая звезда занималась вокалом и танцами, играла на бандуре и посещала театральную студию.

В 2007 году Тодоренко с отличием закончила среднюю школу и поступила в ОНМУ на факультет «Организация транспортных перевозок и систем». В 2010 году она также поступила в КНУКиИ им. М.М. Поплавского и получила диплом магистра театрального искусства.

В 2008 году Регина Тодоренко приняла участие во втором сезоне украинской «Фабрики звезд», после чего вместе с другими участницами конкурса организовала женскую поп-группу Real O. В 2014 году она стала ведущей трэвел-шоу «Орёл и решка». За год работы девушка успела посетить более 50 стран.

В 2015 году Регина Тодоренко начала сольную карьеру. Она записала синглы «Heart's Beating» и «Ты мне нужен», а также прошла в четвертый сезон шоу «Голос» и попала в команду к Полине Гагариной.

В 2019 году Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. У пары есть двое сыновей.

Эрнесто Че Гевара


Кубинский революционер Эрнесто Че Гевара появился на свет 14 июня 1928 года в Росарио (Аргентина), в семье архитектора. В возрасте двух лет Эрнесто перенёс тяжёлую форму бронхиальной астмы, и для восстановления его здоровья семья переехала в Кордобу — провинцию с лучшим климатом.

В 1955 году Эрнесто познакомился с братьями Кастро, которые разрабатывали план свержения диктатуры Батисты на Кубе и планировали взять управление страной в свои руки. Эрнесто увлёкся их идеями и вступил в революционный отряд. Именно тогда от своих новых друзей он и получил прозвище Че. 25 ноября 1956 года на яхте «Гранма» революционеры отплыли на Кубу, где Гевара принимал самое активное участие в революционно-освободительной войне. На Кубе он провёл множество успешных военных операций, в 1957 году получил звание майора повстанческой армии.

После победы Революции в 1959 году Че Гевара президентским декретом был провозглашён гражданином Кубы и вскоре стал вторым человеком в новом правительстве после Фиделя. В 1967 году Че Гевара возглавил партизанский отряд для освобождения Боливии. Во время боя в Эль-Юро многие бойцы Че погибли, а сам он был ранен и захвачен в плен 8 октября 1967 года. На следующий день, 9 октября 1967 года, последний революционер 20 века Эрнесто Че Гевара был расстрелян американскими «рейнджерами» в городе Ла-Игера (Боливия).

Александр Сокуров


Один из самых выдающихся российских режиссёров Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области.

Сокуров получил высшее образование на историческом факультете Горьковского университета (1974). В 1969–1975 годах он работал помощником режиссёра, ассистентом режиссёра и режиссёром на Горьковском телевидении. Затем Сокуров учился во ВГИКе, где закончил мастерскую научно-популярного кино (1979).

С 1980 года режиссёр жил и работал в Санкт-Петербурге («Ленфильм»). В 1987 году Сокурова легализовали, выпустив на экран одиннадцать фильмов, снятых за 9 лет. Это были документальные, историко-философские фильмы о судьбах России, её культуре, о взаимоотношениях художника и народа, художника и власти, человека и времени.

В творчестве Сокурова органично сочетаются тонкое понимание природы и возможностей кинематографической выразительности с глубиной авторского замысла.

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Путин наградил медалями школьников, спасших людей при теракте в «Крокусе»
13 июня 2024, 23:16

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин наградил медалями подростков, спасающих людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Медали «За спасение погибавших» получили ученица школы №1900 города Москва Виктория Волчихина, ученик школы №1191 Александр Журик, учащийся московской школы №1564 Артемий Филимонов и ученица Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам в жару
13 июня 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Летняя жара может доставить дискомфорт и вызвать проблемы со здоровьем не только людей, но и домашних питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Терморегуляция у животных не так эффективна, как у человека, поэтому питомца необходимо защитить от перегрева.
«Несколько основных правил помогут домашним любимцам лучше перенести жару. Всегда держите чистую и свежую воду в миске и берите её с собой на прогулки. Используйте кондиционер, вентилятор или просто открывайте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Выгуливайте питомца рано утром или поздно вечером, чтобы избежать дневной жары», – говорится в сообщении.
Если животному становится плохо, важно переместить его в тень или прохладное место и дать попить. Дале нудно охладить ему голову, затылок, шею и лапы водой комнатной температуры.

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#московская область
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Глава Щёлкова Булгаков дал поручения по обращениям жителей
13 июня 2024, 22:31

Фото: телеграм-канал Андрея Булгакова

Андрей Булгаков вместе с командой разобрал в муниципальном ЦУРе обращения жителей и обсудил актуальные вопросы жизни муниципалитета. Об этом сам глава городского округа Щёлково написал в своём телеграм-канале.
«Не все управляющие компании справляются с содержанием домов и дворов. Одним нужно усиление в выходные дни, другим – больше сотрудников. Такие «косяки», как некошеная трава у детских площадок, ответственные пошли исправлять сразу. Отправил их с совещания косить по 30 адресам во Фряново», – отметил Булгаков.
Помимо этого, обсудили подготовку к отопительному сезону и модернизацию систем теплоснабжения. Сейчас управляющие компании вместе с Водоканалом проводят плановые работы на сетях в многоквартирных домах.
«Из выполненных поручений можно выделить следующее: убран мусор в лесополосе Медвежьих озёр; восстановлен люк на Жуковского у д.2; проведён ямочный ремонт на улицах Сиреневая, Космодемьянская и Полевая», – добавил глава.
Он также подчеркнул, что на этой неделе продолжится благоустройство дворов в Монине, Фрянове и посёлке Загорянский. 15 июня в ЦДК пройдёт выездная диспансеризация. Начало – в 10 часов. А в субботу в 11:00 в парке «Детский городок» стартует фестиваль «Город танцует в парках».

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МАКС-2024 решили не проводить
13 июня 2024, 21:57

Фото: Фотобанк МО

Международный авиационно-космический салон МАКС-2024 в Жуковском в этом году отменили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов со ссылкой на источник, близкий к авиационной отрасли.
Ранее предполагалось, что авиасалон пройдёт с 23 по 28 июля.

МАКС проводится на территории ЛИИ им. М.М. Громова раз в два года. В последний раз он проводился в 2021 году и должен был состояться в 2023-м, но был перенесён на текущий год. Планировалось, что затем его проведут сразу в 2025 году.

МАКС проходит с 1993 года и считается визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли. Его предшественником было «Мосаэрошоу».

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#московская область
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Выросла цена квартир в российских новостройках
13 июня 2024, 20:44

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Средняя цена квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% в мае этого года в сравнении с прошлым месяцем.
Самый большой рост стоимости первичного жилья отмечен в Омске, в то время как максимальное снижение цены на такое жильё зафиксировано в Челябинске.

«В ближайшее время ценовая динамика на рынке недвижимости останется не слишком активной. Несмотря на отмену программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля, рынок новостроек не столкнётся с кардинальными изменениями. Мы ожидаем постепенного снижения стоимости жилья на первичном рынке, которое продлится ближайшие год-полтора», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров.

Ранее сообщалось, что значительный рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области: за первые пять месяцев текущего года зафиксировано на 20% больше таких сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Достижения.рф