Загруженность подмосковных дорог утром 15 мая составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общая загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 мая, оценивается в три балла, при этом водители могут столкнуться со сложностями при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 723 тысяч машин: это на два процента меньше, чем было в среднем в предыдущем месяце.«Затруднения при движении по направлению к столице фиксируются на следующих трассах: М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Носовихинское, Киевское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов