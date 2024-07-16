Загруженность подмосковных дорог утром 16 июля составила 4 балла

Видео: МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 16 июля, оценивается на четыре балла из десяти, затруднения наблюдаются при движении в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом отмечаются по направлению к столице на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Каширское, Варшавское, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Ленинградское и шоссе Энтузиастов», — говорится в сообщении.Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше миллиона автомобилей, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов