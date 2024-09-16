Загруженность подмосковных дорог утром 16 сентября составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 сентября, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы отмечаются по направлению к Москве на трассах -9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Калужское, Ленинградское, Ярославское, Рязанское, Носовихинское, Боровское, Каширское, Минское, Рублёво-Успенское, Пятницкое и Косинское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше одного миллиона машин, что на 1,5% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов