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Загруженность подмосковных дорог утром 17 июля составила 4 балла

17 июля 2024, 09:55

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 17 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом зафиксированы при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Проезд затруднён в сторону столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Ленинградское, Боровское, Калужское, Ярославское, Каширское и Носовихинское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона машин, это на 1,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
В каширской деревне Барабаново отпраздновали День села
17 июля 2024, 10:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Праздник в честь Дня села утроили на площади у Дома культуры в деревне Барабаново городского округа Кашира, в официальной части мероприятия приняли участие представители руководства муниципалитета и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Перед началом праздника гости возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, затем жителей деревни поздравил первый заместитель главы округа Евгений Тертышников.

«Во все времена главной ценностью каждого населенного пункта являлись люди, которые закладывали и закладывают трудовые и культурные традиции родной земли, которые вкладывают душу в процветание малой Родины», — сказал Тертышников.
Деревенским активистам вручили благодарственные письма от главы округа и местного Совета депутатов. Затем состоялся концерт и огненное шоу.

В рамках праздника также были организованы спортивные состязания, викторины, мастер-классы, выставки и пенная вечеринка.

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#кашира
#праздник
#концерт
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Результат превзошел все ожидания: Американские ученые создали вакцину от ВИЧ
Американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ
17 июля 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Artem_Egorov

Американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал NEWS.ru.
Препарат ленакапивара, который был разработан биофармацевтической компанией «Gilead Sciences», успешно прошел финальную стадию испытаний. Два раза в год его вкалывали 5300 женщинам от 16 до 25 лет. Эффективность инъекции 100%.

В конце 2024 года учёные закончат тесты на мужчинах. Для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей.

Вирус иммунодефицита человека — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Вирус поражает клетки иммунной системы. Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения.

ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вирус
#вич
#фас
#тесты
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Популярная звезда TikTok Белла Томпсон ушла из жизни в возрасте 10 лет
17 июля 2024, 10:21

Фото: istockphoto / izzzy71

Белла Томпсон, известная в социальных сетях как Bella Brave, была популярной тиктокершей из Канады. К сожалению, она ушла из жизни в возрасте 10 лет. Об этом с грустью сообщила её мать в своих социальных сетях.
«Наша храбрая девочка оставила своё наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Она мирно ушла в наших объятиях», — написала мать звезды TikTok.

11 июля стало известно, что Томпсон попала в реанимацию из-за лёгочной инфекции. Её ввели в медикаментозную кому.

Ранее сообщалось, что у Томпсон развился облитерирующий бронхиолит, возможно, из-за инфекции в лёгких. Её мать рассказала, что некоторое время назад состояние дочери резко ухудшилось, и у неё начался бред.

Белла Томпсон родилась с тяжёлым комбинированным иммунодефицитом и болезнью Гиршпрунга — заболеванием, поражающим кишечник. На страницу Беллы в TikTok подписано более семи миллионов человек. Там её мама публикует видео о лечении дочери и о том, как она живёт каждый день.

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Из лесов Подмосковья убрали более 3,2 тыс. аварийных деревьев
17 июля 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 3200 аварийных деревьев убрали с территории лесного фонда Московской области за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Всего было убрано 3221 аварийное дерево. Больше всего таких деревьев удалили в Подольском лесничестве — 530. На втором месте по этому показателю Сергиево-Посадское лесничество, откуда убрали 442 аварийных дерева. На третьем и четвёртом — Ступинское и Истринское лесничество с 374 и 319 убранными деревьями соответственно», — уточняется в сообщении.
Дерево считается аварийным и подлежит ликвидации, если у него есть структурные изъяны — гниль или обрыв корней, а также если оно опасно наклонено и может упасть и навредить здоровью или имуществу людей.

Решение о рубке дерева принимается по результатам обращения жителей области.

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#комлесхоз мо
#деревья
#дерево
#московская область
#подмосковье
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В подмосковном Роспотребнадзоре назвали правила сбора и приготовления грибов
17 июля 2024, 10:15

Фото: iStock / PIKSEL

Грибникам следует отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах.
В этих местах могут скапливаться токсичные элементы, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По словам эксперта, важно собирать грибы именно с ножками, так как по ножке гриба его можно отличить от ядовитых двойников. Например, сыроежку и бледную поганку можно различить только по наличию «юбочки» на ножке.
«Грибы лучше собирать в корзинку, поскольку в ведре или полиэтиленовом пакете они быстро портятся. Дома нужно обязательно сразу перебрать грибы по видам и отдельно готовить каждый вид гриба. Не надо их смешивать», – сказала Раева РИА Новости.
Она добавила, что без предварительного отваривания можно использовать только белые грибы, рыжики и грузди. Все остальные необходимо предварительно отваривать не менее 10-15 минут. Затем нужно слить отвар, промыть грибы и дальше готовить на своё усмотрение.

Грибы противопоказаны детям до 14 лет. Кроме того, их не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы и кишечника. Это очень тяжёлая пища, заключила Раева.

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#грибники
#грибы
#безопасность
#роспотребнадзор
#подмосковье
#московская область
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Московские суды стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям
17 июля 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За первую половину 2024 года московские суды вынесли почти на 18% больше решений по административным статьям, связанным с нарушениями миграционного законодательства. Больше всего — в первые недели после теракта в «Крокусе» и в июне.
За первые шесть месяцев текущего года столичные суды вынесли около 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания по трём основным «мигрантским» статьям, передаёт РБК. Учитывались статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания), 18.10 КоАП (нарушение иностранцем правил трудовой деятельности в России) и часть 3 статьи 20.25 КоАП (уклонение от административного выдворения).

За такой же период 2023 года суды в Москве вынесли 23 053 постановления о вынесении наказания по тем же статьям. Таким образом, рост по отношению к прошлому году составил 17,4%. За первый квартал нынешнего года за пределы РФ выдворено около 22 тысяч иностранцев. Годом ранее их количество составляло 12 тысяч.

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#рост
#коап
#рф
#мигранты
#суд
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Береговую зону в Мытищах очистили от незаконно построенных сооружений
17 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Береговую зону у мытищинской деревни Новоалександрово очистили от незаконных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Их ликвидировали на территории, принадлежащей ООО «Рекреационный центр «Золотой берег». По словам директора управления по выявлению или ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елены Лебеденко, факт нецелевого использования земельного участка площадью 7 га на землях лесного фонда установили в 2021 году.
«Обращаю внимание, что на территории городского округа Мытищи установлены и другие факты нарушений. Сейчас они являются предметами судебных разбирательств, касающихся незаконного использования земель лесного фонда», – отметила Лебеденко.
Как сказали в администрации, мусор с территории сейчас вывозится, участок приводят в порядок.

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#снос
#московская область
#подмосковье
#здание
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Минэнерго: электроснабжение потребителей на юге восстановлено
17 июля 2024, 09:53

Фото: istockphoto/TebNad

Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
Ранее во вторник Министерство энергетики РФ проинформировало о том, что в энергосистеме юга России были введены ограничения на потребление электроэнергии в размере 1,5 ГВт из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС.

«Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено» — отмечается в сообщении.

Однако Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.

Ростовская АЭС является крупнейшим предприятием энергетики на Юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области. Она расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища.

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#аэс
#ограничения
#рф
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В Подмосковье нейросеть с начала года выявила около 930 точек нелегальной торговли
17 июля 2024, 09:44

Фото: iStock/Supersmario

Нейросеть выявляет нелегальную торговлю на улицах Московской области, за последний год число видеокамер с этой опцией увеличилось в 30 раз, с января текущего года искусственный интеллект помог ликвидировать около 930 стихийных торговых точек, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Контроль уличной торговли при помощи искусственного интеллекта успешно внедрён во всех подмосковных округах. За текущий год благодаря искусственному интеллекту устранено более 930 точек стихийной торговли», — сказала глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что нейросеть выявляет нелегальные торговые точки по данным с камер видеонаблюдения с точностью 97%. Данные о нелегальной торговле искусственный интеллект отправляет в местную администрацию, после чего ответственный исполнитель отправляется на указанное место с проверкой.

В министерстве отметили, что в настоящее время в Московской области к контролю за уличной торговлей подключено свыше 6,6 тыс. видеокамер.

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#торговля
#искусственный интеллект
#видеонаблюдение
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
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