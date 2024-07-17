Загруженность подмосковных дорог утром 17 июля составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 17 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом зафиксированы при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён в сторону столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Ленинградское, Боровское, Калужское, Ярославское, Каширское и Носовихинское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона машин, это на 1,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов