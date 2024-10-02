Загруженность подмосковных дорог утром 2 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность автомобильных дорог Московской области по состоянию на утро среды, 2 октября, основные заторы отмечаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 12 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве зафиксированы на трассах А-105, М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Волоколамское, Ярославское, Энтузиастов, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.Всего сегодня утром на дороги Подмосковья выехал миллион машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов