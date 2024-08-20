Загруженность подмосковных дорог утром 20 августа составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 20 августа, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону Москвы отмечаются на некоторых участках трасс М-9 «Балтия», А-105, М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Киевское, шоссе Энтузиастов, Минское, Пятницкое и Боровское», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что сегодня в столичном регионе возможны осадки и призвали водителей быть максимально внимательными за рулём, а также не оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.
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