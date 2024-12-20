Загруженность подмосковных дорог утром 20 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало свыше 894 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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