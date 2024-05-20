Загруженность подмосковных дорог утром 20 мая составила два балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Всего на два балла оценивается интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 20 мая, при этом на одной федеральной трассе, а также на трёх шоссе, отмечаются затруднения при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга», а также Щёлковском, Пятницком и Носовихинском шоссе», — отмечается в сообщении.Всего на дорогах Московской области зафиксировано свыше 666 тысяч машин, что на два процента меньше средних значений предыдущего месяца.
Областной Минтранс призвал водителей быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
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