Загруженность подмосковных дорог утром 21 ноября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 21 ноября, составил пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и 14 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали почти 904 тысячи машин — это на три процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов