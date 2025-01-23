Загруженность подмосковных дорог утром 23 января составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 23 января, составил четыре балла из десяти возможных, пробки отмечаются при движении по направлению к столице на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы при проезде в сторону Москвы зафиксированы на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше 936 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в прошлом месяце.
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