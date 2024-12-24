Загруженность подмосковных дорог утром 24 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 24 декабря, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы при проезде в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало 920 тысяч машин, что на 1,25% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов