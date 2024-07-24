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Загруженность подмосковных дорог утром 24 июля составила 4 балла

24 июля 2024, 09:35

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 24 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и восьми шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.


«Заторы при проезде по направлению к столице отмечаются на участках трасс М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Каширское, Носовихинское, Минское, Боровское и Варшавское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше одного миллиона автомобилей: это на 1,2% меньше среднего значения в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
24 июля 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьники из Московской области стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов, финал состоялся в рамках восьмой смены международного детского лагеря «Артек», сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«В финал от Подмосковья прошли 34 человека, двенадцать из них стали победителями, 22 — призёрами», — говорится в сообщении.
Всего в финал конкурса, темой которого стали традиции и семейные ценности, вышли 700 ребят из российских школ и 193 представителя других стран. Победителями стали 300 человек, они выиграли главный приз — осеннее «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ребята увидят Карелию, Уральские горы, озеро Байкал и космодром «Восточный».

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#подмосковье
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В Подмосковье нейросеть выявила тысячу нарушений в питании в соцучреждениях
24 июля 2024, 10:21

Фото: iStock/PingchengZuo

Организацию питания в реабилитационных и семейных центрах, «Добрых домах» и других социальных учреждениях Московской области контролирует искусственных интеллект, за десять месяцев он помог устранить около тысячи нарушений, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Искусственный интеллект одновременно следит за питанием в 133 социальных учреждениях Подмосковья. Он умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает несоответствия утверждённому меню. Благодаря нейросети за десять месяцев была устранена одна тысяча нарушений», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
Контроль организован через приложение «Проверки Подмосковья»: ответственный сотрудник учреждения каждый день фотографирует подносы с едой и загружает в приложение. Искусственный интеллект анализирует снимки. Если обнаруживаются недочёты, об этом поступает сигнал модератору, он проверяет информацию, и если нарушение подтверждается, ставится задача устранить его.

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#искусственный интеллект
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#московская область
#подмосковье
#социальные объекты
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Пассажирам ЦППК бесплатно раздали 20 тонн воды
24 июля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба ЦППК

Сотрудники Центральной ППК бесплатно раздали пассажирам более 20 тонн питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Воду раздавали в определённые дни мая, июня и июля с 14 до 17 часов. Пассажиры могли получить воду на пригородных платформах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савёловского и Ярославского вокзалов, на станциях Выхино, Подольск, Тушинская Мытищи, а также на Площади трёх вокзалов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего воды раздали на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станции Мытищи.

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#подмосковье
#московская область
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В спорткомплексе «Арена-Истра» проводят летнюю профилактику бассейнов
24 июля 2024, 09:59

Фото: Михаил Дорошин

Профилактическое обслуживание бассейнов проводится в спортивно-оздоровительном комплексе «Арена-Истра» в подмосковной Истре, в самом большом бассейне уже завершили все подготовительные работы и начали заливать воду, передаёт корреспондент Михаил Дорошин.
«Мы проводим все необходимые работы для того, чтобы наши посетители могли наслаждаться отдыхом в чистой и безопасной среде. Медперсонал и специализированные организации тщательно проверяют качество воды и все технические системы», — рассказал главный энергетик комплекса Владимир Старовольтов.
В ходе профилактических работ были слиты большой бассейн объёмом 720 кубометров и детский бассейн объёмом 150 кубометров, проведена очистка фильтров. Кафель, а также чаши и переливные чаши бассейнов специалисты отмыли химическими средствами.

Сейчас в бассейны заливают новую воду, которая будет отфильтрована и обеззаражена с помощью реагентов и кварцевых ламп.

Открыть спорткомплекс для посетителей планируют 1 августа.

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#истра
#бассейн
#фок
#профилактика
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Росстат: В России не осталось семей, нуждающихся в деньгах на питание
24 июля 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Halfpoint

Впервые в России не осталось домохозяйств, которые испытывают дефицит денежных средств на пропитание. Количество же семей, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, находится на одном из максимальных уровней за много лет.
Об этом сообщают аналитики РИА Новости, основываясь на данных Росстата. В 2023 году впервые с 2004 года (более ранних сведений нет в открытом доступе). российские домохозяйства не заявили, что им не достаёт денег на еду. Годом ранее таких было 0,1% семей, а в 2004 году — 4,4%.

В то же время, количество семей, которые могут приобрести себе всё, что пожелают, выросло до 3,4%. Годом ранее их число составляло 2,7%. Это второй показатель после 2019 года, когда число домохозяйств, способных удовлетворить все свои потребности, составляло 3,5% от общего количества.

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#новости
#семьи
#деньги
#еда
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Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жильё банкрота
24 июля 2024, 04:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.
Благодаря документу будут обеспечены правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой.

Изменения будут внесены в закон о несостоятельности (банкротстве).

Принятый закон позволяет арбитражному суду утверждать отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не распространится на единственное жильё банкрота, взятое в ипотеку, и на земельный участок, на котором оно размещается.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

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#госдума
#закон
#банкротство
#ипотека
#жильё
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В Йеллоустоуне произошло мощнейшее извержение – видео
Fox: мощнейшее извержение гейзера произошло в парке Йеллоустоун
24 июля 2024, 03:48

Фото: iStock/Riishede

В национальном парке Йеллоустоун в США произошло мощнейшее извержение гейзера. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что в результате геотермального взрыва, который повредил пешеходную дорожку, пришлось закрыть зону происшествия.


Посетители публикуют в соцсетях видео, на которых виден огромный водяной столб, вырывающийся из-под земли.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее произошло мощнейшее извержение вулкана в Исландии. В регионе происшествия был введён режим ЧС. Поскольку извержение было трещинного типа, негативных последствий планетарного масштаба ожидать не следует.

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#информация
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Экс-замглавы МО Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями»
Экс-замглавы МО Иванов счёл свои действия гражданско-правовыми отношениями
24 июля 2024, 03:36

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, назвал свои действия не криминалом, а частью гражданско-правовых отношений. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Иванов не признаёт свою вину, а также заявляет, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Также он указал на незаконность своего задержания, которое, по его словам, производилось при отсутствии одного из защитников. Также Иванов утверждает, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку он, несмотря на то, что является гражданским служащим, всё же замещал должность замминистра обороны РФ.

Ранее Иванов попросил Басманный районный суд Москвы избрать ему меру пресечения, не связанную с тюремным заключением, поскольку он участвовал в СВО и имеет госнаграды, а также против него несколькими странами введены санкции.

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МВД оценило идею создания электросамокатной полиции
В МВД отвергли идею создания электросамокатной полиции
24 июля 2024, 03:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

В МВД назвали нецелесообразным создание электросамокатной полиции – отдельного подразделения, которое бы контролировало соблюдение ПДД передвигающимися на самокатах гражданами. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что реализация данного предложения бессмысленна, поскольку для контроля соблюдения ПДД уже имеется Госавтоинспекция (ГАИ).

К тому же, в МВД указали на недостаток личного состава и ограниченность лимитов бюджетных обязательств.

Ранее с предложением создать электросамокатную полицию выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его задумке, данное подразделение штрафовало бы самокатчиков за опасное вождение, превышение допустимой скорости, езду в нетрезвом состоянии, игнорирование сигналов светофоров и разметки, а также беспорядочную парковку транспортных средств.

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#полиция
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