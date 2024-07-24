Загруженность подмосковных дорог утром 24 июля составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 24 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и восьми шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы при проезде по направлению к столице отмечаются на участках трасс М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Каширское, Носовихинское, Минское, Боровское и Варшавское», — говорится в сообщении.В министерстве также сообщили, что сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше одного миллиона автомобилей: это на 1,2% меньше среднего значения в прошлом месяце.
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Лев Каштанов