Загруженность подмосковных дорог утром 28 ноября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 28 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехал миллион автомобилей, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов