Загруженность подмосковных дорог утром 3 февраля составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 февраля, при этом на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе отмечаются пробки при движении по направлению к столице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более 867 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов