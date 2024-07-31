Загруженность подмосковных дорог утром 31 июля составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 31 июля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, это означает, что движение плотное. Кроме того, наблюдаются заторы на трёх федеральных трассах и 13 шоссе при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные затруднения движения в сторону столицы отмечаются на участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Новорижское, шоссе Энтузиастов, Минское, Калужское, Волковское, Киевское, Боровское, Ленинградское, Каширское и Ярославское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирована 961 тысяча машин, что на два процента меньше, чем в среднем месяцем ранее.
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Лев Каштанов