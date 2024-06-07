Загруженность подмосковных дорог утром 7 июня составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Плотность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 июня, оценивается на три балла, при этом на трёх федеральных трассах и семи шоссе наблюдаются сложности при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Участки за затруднённым движением в сторону столицы зафиксированы на федеральных трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Отмечается, что с утра на подмосковных дорогах зафиксировано 926 тысяч автомобилей, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов