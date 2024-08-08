Загруженность подмосковных дорог утром 8 августа составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 8 августа, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Заторы отмечаются при движении в сторону столицы на некоторых участках трёх федеральных трасс и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкие, Калужское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Варшавское, Боровское, Носовихинское, Киевское и Минское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксирована 961 тысяча машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
В Ступине перевернулась маршрутка, пострадали пять человек
Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах
Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа
Лев Каштанов