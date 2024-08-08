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Загруженность подмосковных дорог утром 8 августа составила четыре балла

08 августа 2024, 09:59

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 8 августа, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Заторы отмечаются при движении в сторону столицы на некоторых участках трёх федеральных трасс и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Основные сложности с проездом по направлению к Москве наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкие, Калужское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Варшавское, Боровское, Носовихинское, Киевское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксирована 961 тысяча машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
Жителям Подмосковья предложили побороться за 15 млн рублей на конкурсе блогеров
08 августа 2024, 10:45

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Конкурс «Спецноминация 2.0» запускает образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ», призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей, к участию приглашаются блогеры из всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурсантам нужно будет выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира. Каждую из номинаций представит крупная организация-партнёр», — отмечается в сообщении.
Стать участниками конкурса могут авторы контента, ведущие блоки по самым разным тематикам, при этом число подписчиков должно быть не меньше 500. Соцсеть, в которой ведётся блог, должны быть разрешена на территории России. Возрастных ограничений нет.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

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#конкурс
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#россия
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Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс
08 августа 2024, 10:23

Фото: iStock/Ridofranz

Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России», принять в нём участие могут все граждане России в возрасте до 35 лет, включая жителей Московской области, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса — выявление и тиражирование 180 успешных бизнес-практик молодых предпринимателей, в том числе 60 бизнес-идей, а также популяризация предпринимательства», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проводиться в трёх лигах: «Молодёжь с идеями» — для тех, у кого нет опыта ведения бизнеса, но есть идея, «Начинающий предприниматель» — для молодых людей с опытом ведения бизнеса до трёх лет и лига «Продвинутый предприниматель» — для участников с бизнес-опытом от трёх до пяти лет». В каждой из лиг предусмотрено 11 номинаций, включая такие, как «Инновационный бизнес», «Агробизнес», «Экологическое предпринимательство» и пр.

Регистрация на участие в конкурсе открыта до 8 сентября. Узнать подробную информацию, а также зарегистрироваться можно на сайте «Росмолодёжь.Бизнес».

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#конкурс
#молодёжь
#предприниматели
#бизнес
#россия
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Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести
Mash: Особняк экс-замглавы Минобороны Иванова на берегу Волги могут снести
08 августа 2024, 09:03

Фото: iStock/bastan

Родовое поместье экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на берегу Волги могут снести из-за незаконного строительства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что особняк стоимостью 2 млрд рублей оказался «самостроем». Результаты экспертизы Госстройнадзора показали, что разрешение на строительство особняка Иванов не получал.

На данный момент иск на снос уже подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. Площадь владений Иванова составляет 3 тысячи квадратных метров.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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#обвинение
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#рф
#минобороны рф
#тимур иванов
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Стало известно, в каких случаях дачникам можно не платить налоги на баню
Депутат Гаврилов: мобильная баня-бочка может минимизировать налоговую нагрузку
08 августа 2024, 08:11

Фото: istock/antonbelo

Мобильная баня-бочка может минимизировать налоговую нагрузку для дачников. Об этом сообщил председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), пишет РИА Новости.
По его словам, собственник земельного участка обязан платить налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет или другое аналогичное сооружение в следующих случаях: если постройка имеет признаки капитального строения (наличие фундамента); если она зарегистрирована в установленном законом порядке в Росреестре.

Кроме того, необходимо будет уплатить налог, если площадь строения превышает 50 квадратных метров и если на участке уже есть другая хозяйственная постройка, к которой применяется налоговая льгота, предусмотренная статьей 407 Налогового кодекса.

Депутат подчеркнул, что в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса, если хозяйственная постройка используется в предпринимательских целях к ней может быть применена повышенная налоговая ставка.

Гаврилов предложил способ уменьшить налоговую нагрузку для тех, кто хочет этого. Он порекомендовал использовать некапитальные конструкции вместо капитальных. Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента. Сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание.

По его словам, такой подход позволяет пользоваться необходимыми постройками на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя. Однако он подчеркнул, что такие решения должны соответствовать всем нормам безопасности и не нарушать правила землепользования и застройки, действующие в вашем регионе.

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#ндфл
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#депутат
#налог
#рф
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В Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести
В Николаеве раскрыта схема переоформления жилья пропавших без вести
08 августа 2024, 06:54

Фото: istock/Pawel Kacperek

В Николаеве выявлен случай незаконного переоформления недвижимости, принадлежащей пропавшим без вести, на новых владельцев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местном подполье, несколько нотариусов занимаются этой деятельностью в гостиницах города, таких как «Никотель», «Владам» и «Урожай».
По данным источников, эту схему контролирует криминальный авторитет по прозвищу Мультик, при поддержке киевских группировок. Отмечается, что нотариус имеет связи с нотариальной палатой Киева, что позволяет ей проводить незаконные сделки. На данный момент в местной базе данных уже зарегистрировано 25 объектов недвижимости, переоформленных таким образом.

Ранее сообщалось, что в результате удара по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом уничтожено более 200 человек. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен по расположению военных на базах отдыха в Коблево, которые использовались как центр формирования бригад ВСУ. Лебедев уточнил, что целью атаки были именно эти военные центры, и, по предварительным данным, удалось ликвидировать более 200 военнослужащих.

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#недвижимость
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Экс-губернатор Белых занял пост замдиректора фабрики «Пермская»
Освободившийся экс-губернатор Белых стал замдиректора фабрики «Пермская»
08 августа 2024, 06:23

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых обрел новую профессию после выхода из заключения, сообщает «Коммерсантъ». В настоящее время он возглавляет одну из старейших кондитерских фабрик Перми.
Освободился Белых в июле 2024 года. Прежде он отбывал наказание за взяточничество на протяжении восьми лет. После выхода из колонии бывший чиновник заявил, что намерен продолжать активную трудовую деятельность.

Фабрика, где сейчас работает Белых, считается одной из старейших. Основана она была в 1982 году. Руководство предприятие назначение ранее судимого не комментировало.

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#губернатор
#фабрика
#россия
#коррупция
#взятка
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Дворники и учителя: названы профессии с самыми низкими зарплатами в России
Headhunter: меньше всего в России зарабатывают дворники и учителя
08 августа 2024, 04:58

Фото: istock/Fascinadora

Данные, предоставленные сервисом Headhunter, показывают, что наименьшие доходы в стране получают работники, не требующие высокого уровня квалификации, такие как дворники и уборщики. Среди наименее оплачиваемых профессий также оказались воспитатели и учителя.
Самые низкие заработные платы в России получают работники, чья деятельность связана с обслуживанием и образовательной сферой. Согласно данным сервиса Headhunter, самые скромные доходы у дворников (32,6 тысячи рублей), уборщиков (37,3 тысячи рублей), воспитателей и нянь (40,5 тысячи рублей), а также учителей (41,9 тысячи рублей).

Медианная зарплата по стране сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. В список профессий с самыми низкими зарплатами также вошли артисты и психологи (45,6 тысячи рублей), охранники (47,3 тысячи рублей) и кассиры-операционисты (48,4 тысячи рублей).

Эксперты отмечают, что на зарплатные показатели влияют отсутствие профессионального образования, квалификации, а также низкий спрос на данные специальности.

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#зарплата
#учителя
#дворник
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Звукооператор Поддубного рассказал о состоянии его группы
Звукооператор Еловский: съемочная группа Поддубного не пострадала
08 августа 2024, 03:58

Фото: istock/shironosov

Звукооператор съемочной группы ВГТР, работавшей с раненым накануне Поддубным, рассказал о состоянии коллег. По его словам, кроме самого военкора, больше никто не пострадал.
Звукооператор Станислав Еловский, работавший в съемочной группе ВГТРК, сопровождавшей военного корреспондента Евгения Поддубного, сообщил о состоянии команды. В беседе с РИА Новости Еловский заявил, что члены съемочной группы не пострадали. «Все ок», — коротко ответил он на вопрос о самочувствии журналистов.

Ранее стало известно, что Поддубный был госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки украинского дрона в Курской области. Минздрав сообщил, что военкор получает все необходимое лечение. Несмотря на распространение неподтвержденной информации о его смерти в некоторых Telegram-каналах, официальные источники опровергли эти сведения. В Курской больнице подтвердили, что состояние Поддубного остается тяжелым, однако он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

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#военкор
#атака
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Российские туристы не могут покинуть Анапу из-за дорогих билетов
Туристы застряли в Анапе из-за нехватки билетов на обратный путь
08 августа 2024, 03:43

Фото: istock/ilona titova

Туристы, отдыхавшие в Анапе, столкнулись с проблемами при попытке вернуться домой. На курортах Краснодарского края возник дефицит билетов на железнодорожные и авиаперевозки, что усложняет возвращение туристов.
По информации «МК», из-за закрытия местного аэропорта путешественники вынуждены искать альтернативные способы передвижения. Доступные поезда из Анапы в различные города региона имеют ограниченное количество мест, а стоимость билетов в люксовых вагонах может достигать рекордных 70 тысяч рублей, которых у туристов нет.

Ситуация осложняется тем, что большинство железнодорожных билетов было раскуплено задолго до начала курортного сезона, а туристические агентства заблаговременно зарезервировали места для своих клиентов. В результате многие туристы остались без возможности вернуться домой.

В связи с этим, туристам предложено подписаться на уведомления от агрегаторов, чтобы быть в курсе появления новых доступных билетов.

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