Загруженность подмосковных дорог утром 9 августа составила 4 балла

Жителям Липецкого муниципального округа, которых эвакуировали и разместили в ПВР в Копцевых Хуторах во время ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после атаки ВСУ, разрешили возвращаться домой, для этих целей уже организовали транспорт. Об этом сообщает правительство Липецкой области в своем телеграм-канале. Отмечается, что люди в пунктах временного размещения обеспечены питанием и спальными местами.