Загруженность подмосковных дорог утром 9 августа составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 9 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения наблюдаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы при проезде в сторону Москвы отмечаются на федеральной трассе А-105, связывающей столицу с аэропортом Домодедово, а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Носовихинское, Щёлковское, Киевское, Каширское и Минское», — говорится в сообщении.Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 972 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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