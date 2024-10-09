Загруженность подмосковных дорог утром 9 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Пять баллов из десяти возможных составляет загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 октября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехал один миллион машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.«Сложности с проездом в сторону Москвы зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Боровское, Рязанское, Киевское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.
Читайте также:
В Московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности
На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей
Лев Каштанов