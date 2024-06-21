Загруженность подмосковных дорог утром 21 июня составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 21 июня, оценивается на четыре балла, при этом на одной федеральной трассе и семи шоссе есть сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения зафиксированы при движении по направлению к Москве на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 904 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.
Читайте также:
В Подмосковье шквалистый ветер повалил на дороги более 380 деревьев и 11 столбов
В Подмосковье отремонтировали покрытие на 430 дорогах
Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 21-24 июня
Лев Каштанов