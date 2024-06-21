Загруженность подмосковных дорог утром 21 июня составила четыре балла

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 21 июня, оценивается на четыре балла, при этом на одной федеральной трассе и семи шоссе есть сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.