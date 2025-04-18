Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о введении Украиной санкций в отношении известного циркового артиста и дрессировщика Юрий Куклачёва. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат назвала Владимира Зеленского «кровавым клоуном», который посмел ввести ограничения против всеми любимого клоуна, который щедро дарит радость детям.
Захарова сопроводила сообщение мемом, на котором коты сообщают Куклачёву о введённых против него санкциях и умоляют не отправлять их к «этому наркоману».
Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova
Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. В их числе певец Ярослав Дронов (SHAMAN), артист балета Николай Цискаридзе, шоумен Никта Джигурда, актёр Оскар Кучера и многие другие.
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Захарова сопроводила сообщение мемом, на котором коты сообщают Куклачёву о введённых против него санкциях и умоляют не отправлять их к «этому наркоману».
Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova
Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. В их числе певец Ярослав Дронов (SHAMAN), артист балета Николай Цискаридзе, шоумен Никта Джигурда, актёр Оскар Кучера и многие другие.
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Анастасия Чинкова